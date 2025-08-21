Impactantes imágenes
Un rayo mata de golpe a 200 ovejas en Lleida
Los animales se encontraban pastando en un conocido camino excursionista
Redacción
Más de 200 ovejas murieron este lunes en la Vall d’Aran (Lleida), concretamente sobre Vielha e Mijaran, como consecuencia de una tormenta eléctrica que descargó numerosos rayos, uno de los cuales acabó con un rebaño entero. Los animales, que cayeron fulminados en el acto, se encontraban pastando junto al Camí del Port de Vielha, a pocos metros de la boca sur del túnel, cuando fueron sorprendidos por una tormenta de granizo, rachas de viento y gran aparato eléctrico.
Las ovejas, tras caer el rayo, quedaron tendidas por decenas sobre el camino y sobre las laderas próximas, totalmente inertes y sin que sus dueños pudieran hacer nada por reanimarlas.
Fue al día siguiente cuando personal del Conselh Generau d’Aran y los propietarios de los animales iniciaron la retirada de sus cuerpos. Como consecuencia de este hecho, el tráfico de personas de este popular camino excursionista fue provisionalmente desviado hacia una alternativa señalizada, dado que quedaron restos de los animales por toda la zona.
Las autoridades de la zona han transmitido su pesar a los ganaderos afectados, que han sufrido graves pérdidas económicas a causa de este hecho.
El suceso ha causado gran conmoción en la zona y recuerda el peligro que entrañan las tormentas eléctricas, tanto para las personas como para los animales.
