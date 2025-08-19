Las emisiones de carbono por los incendios de España son las más altas en 23 años

Los incendios forestales que están arrasando España tienen otro efecto adverso de magnitudes igualmente inéditas: un aumento sin precedentes de las emisiones de carbono a la atmósfera. La cantidad emitida en tan solo unos días es tal que se convierte en la cifra más elevada de los últimos 23 años.

El Servicio de Monitorización Atmosférica de Copernicus (CAMS), servicio europeo del clima, ha estado analizando de forma continuada el aumento excepcional de las emisiones provocadas por los incendios forestales en España y Portugal durante la primera quincena de agosto.

Hasta principios de mes, las emisiones acumuladas de carbono por incendios forestales en España se situaron por debajo de la media estacional, a pesar de que había varios incendios activos. Sin embargo, en tan solo unos días, una actividad de incendios sin precedentes en varias regiones ha elevado las emisiones totales de incendios forestales del país para 2025, convirtiéndose en el total anual más alto en los 23 años registrados desde que se puso en marcha el conjunto de datos del CAMS.

Partículas finas en suspensión

Debido a estos siniestros, se producen ingentes emisiones de partículas finas (PM 2.5), que representan un grave peligro, pues son inhaladas por la población y pueden suponer problemas de salud.

Gráfico que muestra el aumento vertiginoso de las emisiones este año / Copernicus/ECMWF

Los registros de los últimos días muestran que la calidad del aire en una amplia parte de España se ha deteriorado de forma acelerada, con concentraciones de partículas finas PM2.5 muy por encima de las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (que establecen una media de 24 horas de 15 μg/m³ para PM2.5). El humo se ha propagado cientos de kilómetros, reduciendo la calidad del aire mucho más allá de las zonas de incendio inmediatas.

El humo se suma a los incendios de Canadá

El humo de los incendios en la Península Ibérica se ha propagado por Francia, el Reino Unido y Escandinavia, y además se ha sumado al humo de los incendios forestales canadienses que cruzan el Atlántico.

Extinción de un incendio en A Coruña / Efe

Mark Parrington, científico sénior del Servicio de Monitorización Atmosférica de Copernicus, explica: «Las emisiones de incendios forestales en España y Portugal durante agosto son excepcionales. El crecimiento de las emisiones totales estimadas, desde valores inferiores a la media, ha alcanzado el total anual más alto para España en las dos décadas del conjunto de datos de emisiones de incendios del CAMS en tan solo 7-8 días”.

“Las grandes cantidades de humo, y especialmente PM2.5, liberadas a la atmósfera han provocado un grave deterioro de la calidad del aire a nivel local y en zonas más alejadas de la península Ibérica y partes de Francia”, añadió.