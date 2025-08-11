Estas son las 10 razas de perro que peor soportan el calor

Hay perros que sobrellevan mejor el calor que otros. En verano, sea cual sea la raza, hay que protegerlos del sol y proporcionarles abundante agua y lugares con sombra. Aquellas razas con pelo corto y nariz larga suelen ser más resistentes a las altas temperaturas (galgos, dóberman, chihuahua…), pero todos aquellos con pelaje grueso y nariz corta (como los braquicéfalos) son propensos a pasarlo muy mal. De hecho, los expertos recomiendan no poseer este tipo de perros en las zonas más calurosas de España.

Muchas de estas razas más vulnerables al calor provienen de regiones árticas, por lo que han desarrollado una gruesa capa de piel y un denso pelaje. Además, están acostumbrados (y necesitan) espacios amplios y abiertos, lo que es incompatible con vivir encerrado en un piso.

Estas son las razas que, según los expertos, peor aguantan el calor:

Husky siberiano

Husky siberiano / wallup

El Husky siberiano, que como su nombre indica procede de regiones con muy bajas temperaturas, es una raza de perro con pelaje espeso y gran resistencia al frío. Pero esta misma característica hace que este animal, trasladado a lugares tan calurosos como la mayor parte de España, sufra bastante en verano. Ello es así porque su pelaje actúa como aislante térmico y dificulta la regulación de su temperatura corporal. De hecho, los expertos aconsejan no tener un Husky siberiano en regiones calurosas. Tampoco soportan bien los ambientes cerrados, pues están acostumbrados a espacios abiertos.

Pomerania

Pomerania / Agencias

Este pequeño y simpático perro tampoco lo pasa muy bien en verano. Tiene una abundante cabellera que protege su piel, la cual resulta ser especialmente sensible al sol. Por este motivo no se aconseja un corte excesivo en este tipo de raza. Hay que asegurarse de mantener a los Pomerania en lugares frescos y evitar sacarlos en las horas de más calor.

Pastor alemán

Pastor alemán / wikimedia

El Pastor alemán es una raza de perro grande que tiene dificultades para tolerar el calor. Su pelaje espeso y su tamaño corporal hacen que adquiera elevadas temperaturas en lugares calurosos. Por eso es importante mantenerlo fresco y proporcionarle suficiente agua para evitar problemas de salud.

Bulldog francés e inglés

Bulldog / Agencias

Debido a su condición de braquicéfalos (perros con la nariz achatada y el hocico corto) y su peso, complexión y piel sensible reúnen todas las características para no pasarlo nada bien en verano. De hecho, cualquier raza braquicéfala es desaconsejable porque tiende a desarrollar numerosas enfermedades que mermarán su calidad de vida. Es imprescindible garantizar a estos perros una buena hidratación, tener para ellos lugares de sombra y evitar exponerlos al sol en las horas centrales del día.

Samoyedo

Samoyedo / wallup

El Samoyedo es una raza de perro grande y muy peludo, acostumbrado a la caza y a tirar de trineos de las regiones árticas. Esto lo hace especialmente vulnerable al calor, por lo que es importante mantenerlo en un ambiente fresco y proporcionarle sombra y agua.

Chow Chow

chow chow / Agencias

Se trata de una raza de perro grande y peludo, con una doble capa de grasa para evitar los climas fríos de donde procede. Por tanto, tiene dificultades para regular su temperatura corporal en climas cálidos. Al tener mucho pelo y un tamaño corporal considerable, se sobrecalientan con facilidad. Por ello, es necesario proporcionarles un ambiente fresco. Además, también en este caso un corte de pelo excesivo puede también resultar perjudicial, ya que su piel es especialmente sensible a los rayos del sol.

San Bernardo

San Bernardo / Agencias

El San Bernardo es una raza de perro que, en realidad, resulta poco responsable tener en regiones calurosas de España. Proviene de climas fríos, que es donde se encuentra a gusto. Se le suele dibujar con un barrilete bajo el cuello porque solía emplearse para rescatar a montañistas extraviados en los Alpes. Grande y pesado, tiene problemas para tolerar el calor debido a su tamaño corporal y su pelaje espeso.

Boyero de Berna

Boyero de Berna / Agencias

El Boyero de Berna es una de esas razas con pelo largo y denso capaces de adaptarse al frío de los Alpes suizos, pero no a los meses más calurosos del año en la mayor parte de la Península Ibérica. Los ambientes frescos, la hidratación y un corte de pelo adecuado son sus mejores aliados veraniegos.

Pequinés

Pequinés / Agencias

Esta es otra de las razas braquicéfalas (cuya cría se pide prohibir por los daños a la salud que les ocasiona) y con un pelaje especialmente grueso. Por tanto, cuenta con dos de los factores menos recomendables para aguantar las altas temperaturas. Para evitar que sufran un golpe de calor, es preciso evitar pasearlo en las horas más calurosas del día y proporcionarle una buena hidratación.

Terranova

Terranova / Agencias

El Terranova es un perro grande y con mucho pelo, procedente de esta región canadiense, que lo hace especialmente resistente al frío, pero los meses de calor pueden convertirse en su peor pesadilla, pudiendo llegar a sufrir golpes de calor con facilidad. Es preciso ahorrarle esfuerzos excesivos durante el verano y mantenerlo con agua disponible en todo momento.