Calor, estrés vegetal y ozono: así está alterando el aire el cambio climático

La relación entre el calentamiento global y la calidad del aire acaba de revelar una paradoja inesperada: el aumento extremo de las temperaturas podría reducir la contaminación por ozono (O3) en amplias regiones del hemisferio norte, desafiando predicciones anteriores que alertaban sobre un incremento generalizado de este gas tóxico.

El ozono troposférico, un contaminante secundario formado por reacciones químicas entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles bajo la luz solar, representa un riesgo grave para la salud humana, los cultivos y los ecosistemas. Hasta ahora, múltiples modelos sugerían que el cambio climático agravaría su concentración cerca de la superficie, un efecto conocido como ‘penalización climática del ozono’.

Sin embargo, un estudio liderado por el Centro de Investigación Jülich, de Alemania, basado en simulaciones innovadoras y publicado en ‘Clean Air’, ha descubierto que este patrón se invierte cuando el calentamiento supera ciertos umbrales y destaca el papel crítico de la vegetación y la humedad atmosférica en este fenómeno.

Un giro sorprendente

Los científicos simularon escenarios futuros con calentamientos de +2°C y +2.75°C respecto a niveles preindustriales, replicando las condiciones meteorológicas de las olas de calor extremas que azotaron Europa entre 2018 y 2020. Manteniendo constantes las emisiones humanas de precursores de ozono, aislaron el impacto termodinámico puro del clima: temperatura, humedad y respuesta de la vegetación.

Con un calentamiento de +2°C, el estudio confirma un aumento preocupante del ozono superficial (5-10%) en zonas industrializadas de India, China y el hemisferio sur, impulsado por una fotoquímica más eficiente y mayores emisiones biogénicas de compuestos orgánicos volátiles. La vegetación, sometida a estrés hídrico, reduce su capacidad para absorber este contaminante.

Contaminación en Madrid. / EFE / Juanjo Martín

No obstante, al elevar el calentamiento a +2.75°C, ocurre un giro sorprendente: el ozono disminuye hasta un 15% en océanos y regiones continentales del hemisferio norte, excepto en los núcleos urbanos de Asia.

La clave es la humedad

La clave reside en la humedad. Tamara Emmerichs, autora principal, explica: "Este efecto se vuelve más dominante a temperaturas más altas. El resultado es una disminución neta de la contaminación por ozono cerca del suelo". En capas altas de la atmósfera (troposfera libre), el aire más húmedo acelera la descomposición del ozono mediante reacciones con radicales hidroxilo (OH), un proceso que contrarresta la producción local del contaminante.

Las plantas emergen como factor decisivo en este equilibrio. Por un lado, absorben ozono a través de sus estomas, limpiando el aire. Por otro, emiten isopreno (un compuesto orgánico volátil) que, en zonas con altos niveles de óxidos de nitrógeno como Europa central, estimula la formación de ozono.

El estrés abiótico –sequía y exposición al propio ozono– las fuerza a cerrar sus poros, reduciendo tanto su enfriamiento evaporativo como su capacidad depuradora. "Nuestro estudio muestra que las respuestas de las plantas al estrés son un factor central, previamente subestimado, en el desarrollo futuro de la contaminación por ozono", subraya Domenico Taraborrelli, codirector de la investigación.

Contrastes geográficos agudos

Los datos son elocuentes: en un mundo +2.75°C más cálido, los bosques boreales del hemisferio norte sufren un 20-30% más de daño por ozono, limitando aún más su función como sumidero. Paradójicamente, la inestabilidad atmosférica incrementa el transporte vertical de ozono hacia estas mismas plantas, aumentando su exposición tóxica.

Una familia se refresca en una fuente en Plasencia, este martes. / EFE / Eduardo Palomo

Los resultados sobre las implicaciones para la salud humana revelan contrastes geográficos agudos. Usando funciones de impacto epidemiológico, el estudio calcula que, con +2°C, la mortalidad prematura anual por ozono ascendería a 140,000 casos globales, concentrados en India y China. Pero con +2.75°C, esa cifra se reduce drásticamente: un 78.2% de las muertes evitadas a nivel global.

India, el país más afectado, evitaría 2,298 decesos anuales; Europa y Estados Unidos también registrarían mejoras. Solo China y algunas naciones africanas verían un leve aumento, atribuible a la persistencia de altos niveles locales de ozono.

Beneficio climático

Para los ecosistemas, la métrica clave es el ‘daño fitotóxico por ozono’, que cuantifica la absorción acumulada del gas. Aunque el ozono superficial disminuye en verano, el daño aumenta en bosques del hemisferio norte debido a una mayor deposición atmosférica. "Cada aspecto del cambio climático es resultado de numerosas interrelaciones. Es difícil examinarlas aisladamente", advierte Taraborrelli.

El modelo utilizado incorporó avances cruciales: algoritmos para emisiones de óxido nitroso del suelo sensibles a la humedad, estrés hídrico en plantas basado en potencial foliar, y el efecto inhibidor del CO2 sobre los compuestos orgánicos volátiles biogénicos.

El trabajo no solo revela un posible ‘beneficio climático del ozono’ en escenarios de alto calentamiento, sino que redefine prioridades de investigación. La inclusión de respuestas vegetales realistas, hasta ahora simplificadas en los modelos utilizados, es esencial para proyectar la calidad del aire.

Diferencia relativa de la media diaria (24 h) de ozono troposférico durante el período 2018 2020. / Clean Air

Adaptación al calentamiento

La transición de ‘penalización a beneficio’ depende regionalmente de factores como "las interacciones con la vegetación y los cambios en las emisiones antropogénicas", señala Emmerichs.

Aunque los autores subrayan que estos hallazgos no minimizan los riesgos generales del calentamiento global, sí ofrecen informaciones valiosas para políticas de adaptación. Comprender los puntos de inflexión donde la humedad mitiga el ozono podría optimizar alertas sanitarias en olas de calor.

Según Taraborrelli, el mensaje final es claro: "Un calentamiento fuerte puede tener no solo efectos negativos, sino también positivos en la calidad del aire. Al menos en casos individuales, como con el ozono". El siguiente paso de los investigadores será incluir incendios forestales, cambios de uso de suelo y la evolución de emisiones humanas en los modelos predictivos.