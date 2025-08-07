Contaminación
Los residuos plásticos se triplicarán para 2060, un tratado que se negocia en Ginebra busca impedirlo
Representantes de 179 países buscan un acuerdo contra la alarmante cantidad de restos plásticos y su impacto en la salud humana, la vida marina y la economía
Ramón DíazRamón Díaz
Una reunión que comenzó este martes en la sede de la ONU de Bruselas es el foro de los esfuerzos para pactar un acuerdo global que aborde la alarmante y creciente cantidad de residuos plásticos y su impacto en la salud humana, la vida marina y la economía.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha advertido a los representantes de los países que participan en la cumbre que a menos que se firme un acuerdo internacional, los residuos plásticos se triplicarán para 2060, causando daños significativos al planeta y a la salud.
Las conversaciones lideradas por el PNUMA se producen tras la decisión tomada en 2022 por los Estados miembros de reunirse y desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para poner fin a la crisis de la contaminación plástica, incluso en el medio marino, en un plazo de dos años.
La presión de los ‘petroestados’
La magnitud del problema es enorme: popotes, vasos, agitadores, bolsas de plástico y cosméticos con microesferas son solo algunos de los productos de un solo uso que terminan en los océanos y vertederos, alerta la ONU.
Quienes apoyan un tratado, lo comparan con el Acuerdo de París en cuanto a su importancia. También señalan la presunta presión ejercida contra el instrumento por los ‘petroestados’, cuyo crudo y gas natural son materiales básicos para los plásticos.
"No reciclaremos para resolver la crisis de la contaminación por plásticos: necesitamos una transformación sistémica para lograr la transición a una economía circular", ha insistido la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.
Circularidad de los plásticos
El objetivo del acuerdo es que abarque el ciclo de vida completo de los plásticos, desde el diseño hasta la producción y la eliminación, "para promover su circularidad y prevenir su fuga al medio ambiente", según el texto que guía las conversaciones del Comité Intergubernamental de Negociación en Ginebra.
Con 22 páginas, el documento contiene 32 borradores de artículos que se debatirán línea por línea. El texto está diseñado para dar forma al futuro instrumento y servirá como punto de partida para las negociaciones.
Hasta el próximo día 14, delegaciones de 179 países analizarán minuciosamente el texto del Comité en el cónclave en la sede de la ONU en Ginebra, junto con más de 1900 participantes de 618 organizaciones observadoras, científicos, ambientalistas y representantes de la industria.
Un objetivo clave de la reunión es compartir métodos probados para reducir el uso de plástico, como sustitutos sin plástico y otras alternativas más seguras.
Impacto en la salud, el planeta y la economía
En vísperas de las conversaciones en Ginebra, la revista médica 'The Lancet' publicó una advertencia: los materiales utilizados en los plásticos causan enfermedades generalizadas “en todas las etapas del ciclo de vida del plástico y en todas las etapas de la vida humana”.
Según más de una veintena de expertos en salud citados en la revista, los bebés y los niños pequeños son particularmente vulnerables.
"Los plásticos representan un peligro grave, creciente y poco reconocido para la salud humana y planetaria y son responsables de pérdidas económicas relacionadas con la salud que superan los 1,5 billones de dólares anuales", señaló.
Jyoti Mathur-Filipp, secretaria ejecutiva del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación Plástica, lidera las conversaciones en Ginebra. "Los cálculos indican que solo en 2024 la humanidad consumió más de 500 millones de toneladas de plástico. De esta cantidad, 399 millones de toneladas se convertirán en residuos", ha señalado.
Las últimas previsiones indican que las fugas de plástico al medio ambiente aumentarán un 50% para 2040. "El costo de los daños causados por la contaminación plástica podría ascender a un total acumulado de 281 billones de dólares entre 2016 y 2040", ha indicado Mathur-Filipp.
Ruta hacia un acuerdo internacional
Hasta la fecha, se han celebrado cinco sesiones de negociación para un tratado sobre plásticos. La primera tuvo lugar en Uruguay en noviembre de 2022. Dos más se celebraron en 2023, en Francia y Kenya. En abril de 2024, el Comité Intergubernamental de Negociación se reunió en Canadá.
Más recientemente, las conversaciones fueron en Busan, República de Corea, a finales del año pasado. Estas conversaciones se suspendieron después de que las delegaciones acordaran reanudarlas en Ginebra, bajo el liderazgo del presidente del Comité, el embajador Luis Vayas Valdivieso de Ecuador.
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Javier Bardem, Carolina Yuste, Sorogoyen o Bollaín, contra el rodaje de la última película de Christopher Nolan en el Sáhara
- El 71% de los pisos turísticos ilegales detectados en Barcelona se esconden bajo anuncios de alquiler de temporada
- Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
- La mujer de Pablo Echenique confirma su separación tras 12 años casados: 'Ya era hora de pensar en mí
- Caos en la fiesta de Ecuador en el Fòrum: los Mossos impiden el paso por exceso de aforo e investigan irregularidades con las entradas
- Documentos del MNAC muestran que pintura expuesta en el Prado salió de Sijena ilegalmente