Así amenaza el proyecto de la mina de litio de Cañaveral (Cáceres) a la biodiversidad, según los ecologistas

El litio es un mineral esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos y la Unión Europea (UE) está impulsando la extracción de esta y otras materias primas críticas para reducir su dependencia de terceros países. El proyecto de la mina Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres), es uno de los más avanzados de España. Pero, según las asociaciones ecologistas, supone una seria amenaza para la biodiversidad. La "guerra" del litio está servida.

El proyecto de Las Navas simboliza el dilema entre la transición ecológica y la protección del territorio Según SEO/BirdLife, el proyecto de Las Navas incumple los requisitos ambientales exigidos por la legislación vigente en materia de contaminación, de afección a recursos hídricos o sobre especies y espacios protegidos: "Contiene aspectos que implican importantes impactos sobre los recursos naturales y la calidad y salud del medio ambiente en la zona".

"Consideramos que va a suponer una afección notable sobre los recursos hídricos en el entorno, tanto superficiales como subterráneos; además implica la emisión de gases contaminantes en volúmenes notables con la construcción de plantas de transformación que incluyen diez chimeneas de emisión de gases, cinco de ellas entre 20 y 35 metros de altura", señala SEO/BirdLife.

Lodos contaminados

Por otro lado, supondrá la ocupación de cientos de hectáreas de superficie con balsas de lodos contaminados y depósitos de escorias mineras. Todo ello en un corredor ecológico, en una zona anexa a la zona de especial protección para las aves (ZEPA) Canchos de Ramiro y Sierra Ladronera, refugio de especies amenazadas como águila perdicera, alimoche o cigüeña negra, que se alimentan en estas dehesas y arroyos afectados por el proyecto.

Mina de litio. / Agencias

La ONG ambientalista reclama que la explotación minera de Las Navas, que está a la espera la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no se autorice "si no se puede garantizar la no afección para la biodiversidad y la buena salud de los ecosistemas".

En este sentido, SEO/BirdLife recomienda a las administraciones competentes que, en el proceso de evaluación ambiental, se tenga el máximo rigor y se lleve a cabo una toma de decisiones que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa vigente. "La viabilidad de un proyecto estratégico europeo de la magnitud y consecuencias que puede tener una mina a cielo abierto, como la planteada en la explotación de Las Navas, no puede basarse solo en su rentabilidad privada", alerta la ONG.

Proyecto estratégico, según la UE

SEO/BirdLife considera que este tipo de proyectos deben ser "rentables para la sociedad a la que se le pide asumirla, sin sacrificar la buena salud de los recursos naturales y un medio ambiente sano para la ciudadanía", y resalta que la transición hacia un modelo de transporte menos dependiente de combustibles fósiles "no puede justificar el sacrificio de la salud de ninguna población o de la conservación de espacios y especies protegidas, existiendo alternativas más sostenibles".

La mina de Las Navas, ubicada en una zona rural de la dehesa extremeña, alberga uno de los mayores yacimientos de litio de la UE, y ha generado declaraciones y movilizaciones tanto a favor como en contra. La Plataforma ‘No a la mina de Cañaveral’ ya ha anunciado que recurrirá ante la Comisión Europea. Pero la UE ha declarado el proyecto "estratégico" y la empresa que lo impulsa. Lithium Iberia, confía en que sea una realidad a lo largo de este año.

Marcha impulsada por la Plataforma 'Salvemos la Montaña de Cáceres'. / EFE / Jero Morales

En Cañaveral, Lithium Iberia prevé una inversión de 340 millones de euros para procesar anualmente 1,2 millones de toneladas de mineral y 30.000 toneladas de hidróxido de litio grado batería, con el fin de dar suministro a 2,5 millones de vehículos eléctricos anuales. Se crearán 430 empleos directos, según la empresa.

Manifestaciones vecinales

La compañía contempla un periodo de explotación de 30 años, inicialmente a cielo abierto (6 años), en la zona de las antiguas labores mineras que quedaron sin restaurar, y pasar después a minería subterránea (24 años). Se trata de una antigua explotación que funcionó hasta los años setenta.

Además de la mina, Lithium Iberia pretende construir una planta para la producción de hidroxilo del litio. Todos estos proyectos han cosechado el frontal rechazo de los grupos ecologistas y la convocatoria de varias manifestaciones vecinales, que alertan sobre la contaminación del aire, del agua y de la tierra, la destrucción de los espacios y de la biodiversidad, y el agotamiento de los recursos si salen adelante esta y otras minas previstas en Extremadura.

Mina a cielo abierto. / EFE

Aunque la empresa asegura que se restaurará el terreno degradado y que la mina subterránea minimizará el impacto en la superficie, los opositores temen que la operación minera, en su conjunto, contribuya a una mayor alteración de un paisaje que, según algunos informes, ya se encuentra "enormemente degradado por la actividad humana".