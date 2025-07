Menos nieve hace que los árboles capturen menos CO2, según un estudio

Hace doce años, en un bosque del norte de New Hampshire (EEUU), la bióloga de la Universidad de Boston, Pamela Templer, y su equipo instalaron cables calefactores bajo el suelo de arces y hayas. Con precaución para no dañar las raíces, su objetivo era evaluar cómo el cambio climático —y, en particular, la menor acumulación de nieve y los veranos más cálidos— podría afectar el crecimiento de los árboles y la capacidad de este bosque para almacenar carbono. El terreno, ubicado en el Bosque Experimental Hubbard Brook, se convirtió en un laboratorio activo.

Dado que los árboles absorben y utilizan dióxido de carbono para crecer, son uno de los recursos naturales más importantes para capturar gases de efecto invernadero que calientan el planeta, como el CO2. Desde la instalación de los cables, Templer y sus colegas fueron regresando a este laboratorio al aire libre varias veces al año, observando cómo el bosque imitaba los efectos del cambio climático.

Dos efectos opuestos

En un artículo publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, muestran que las temperaturas más cálidas del verano aumentan el crecimiento de los árboles, pero en cambio, que haya menos nieve en el suelo desacelera significativamente este crecimiento, lo que significa que la capacidad de los bosques de Nueva Inglaterra para almacenar carbono en el futuro sería mucho menor de lo que se creía.

Los árboles capturan menos carbono si hay menos nieve en el suelo / iStock

“Sabemos por trabajos anteriores que la disminución de la capa de nieve tiene varios efectos negativos, y sabemos que las temperaturas están subiendo y la capa de nieve se está reduciendo”, afirma Templer, profesora de la Facultad de Artes y Ciencias y catedrática de Biología. “Queríamos analizar las interacciones del cambio climático a lo largo del año y ser lo más realistas posible sobre el clima futuro que experimentarán nuestros bosques”.

“Solemos pensar que la nieve enfría el suelo, pero en el caso del suelo forestal, ocurre lo contrario. La nieve actúa como una manta: cuanta más nieve, más aislados permanecen el suelo y las raíces durante el invierno”, señaló.

Al mismo tiempo, las temperaturas más cálidas del verano aumentan la tasa de crecimiento de los árboles, debido a que el calor acelera la descomposición del suelo. Para ver cómo se equilibran estos cambios, Templer y su equipo estudiaron lo que les sucede a los árboles con el cambio de estaciones.

La captura de CO2 se reduce a la mitad

Los árboles ubicados en las parcelas en cuyo suelo se instaló calefacción artificial, aisladas de la nieve, crecieron un 63% más que los de las parcelas sin alterar. Sin embargo, los árboles que experimentaron más ciclos de congelación y descongelación y experimentaron menos acumulación de nieve solo crecieron un 31% durante una década. Esto significa que la reducción de la nieve ralentizó su crecimiento y la absorción de carbono aproximadamente a la mitad.

Los árboles son grandes secuestradores de carbono de la atmósfera / Unsplash

“Muchos modelos del sistema terrestre, que predicen la cantidad de carbono que pueden almacenar los bosques, no incorporan las complejidades del cambio climático invernal que hemos estudiado aquí”, afirma Emerson Conrad-Rooney, otro de los autores. “Esto significa que los modelos podrían estar sobreestimando la capacidad de carbono de estos bosques templados”, advirtió.

"Somos muy afortunados de contar con este estudio a largo plazo, ya que aprendemos mucho cuanto más avanzamos. Actualmente, observamos una respuesta de los árboles inducida por el calentamiento, pero quizá sea temporal; quizá se aclimaten y su crecimiento se ralentice. No lo sabemos. Ese es el verdadero valor de contar con datos a largo plazo", explican.