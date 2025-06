Cómo afecta la ola de calor a perros y gatos: consejos para refrescarlos y mantenerlos seguros

A las puertas del verano, que empieza este sábado, el calor empieza a ser asfixiante y los termómetros ya están disparados en muchos lugares de España.

Sin embargo, aún queda todo el verano por delante, por lo que es bastante probable que se vuelvan a dar temperaturas extremas y asfixiantes olas de calor que harán sufrir a personas y animales.

Dentro de estos últimos, los perros, gatos y animales con pelaje son de los que más sufren los excesos de calor porque el pelo, igual que les protege del frío en invierno, en verano les protege del sol, pero también les aporta uno o dos grados extra de calor.

Cepillado diario

Por eso conviene cepillar el pelo a diario a gatos y perros, para mantener ese manto protector aireado y fresco y evitar que puedan sufrir un golpe de calor.

Tampoco está de más dejar al animal con el aire acondicionado puesto -en caso de que se disponga de uno- en casa cuando se quede solo o, en su caso, de un ventilador que se active cada hora o cada hora y media, para que el perro pueda refrescarse durante el día.

Horas centrales

También conviene tener en cuenta que en determinadas horas del día conviene no sacar a pasear a los perros, puesto que hasta el asfalto puede quemarles y lastimarles las almohadillas plantares.

Para evitar que eso suceda, los expertos recomiendan hacer uso de la 'regla de cinco segundos' antes de salir con el perro a pasear.

Un perro se refresca en una piscina. / Archivo

El método no es otro que situar la palma de la mano en el asfalto durante cinco segundos. Si se soporta bien el calor y no te quemas, el perro puede salir a la calle sin problemas, puesto que no se le quemarán las patas.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que no conviene sacar a nuestras mascotas en las “horas extremas de calor; es mejor hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde”, afirma Gloria Cerviño, responsable del servicio de hospitalización del Hospital Veterinario Puchol.

Las playas son una buena opción para acudir con el perro a bañarse si es posible. En Catalunya, por ejemplo, hay más de una veintena de sitios donde los perros tienen un espacio propio al que acudir.

Pero si no se dispone de playa y hay que pasar las inclemencias del verano en la ciudad, siempre es posible utilizar objetos para hacer los días de calor del perro más fresquitos y agradables.

Piscinas El agua es un gran aliado para soportar las altas temperaturas. Si tienes una playa cerca a la que ir con tu perro, genial. Pero si no es el caso y dispones de un jardín o patio, siempre puedes adquirir una piscina en la que el perro pueda remojarse un poco y poder soportar las altas temperaturas.

Unos perros en una piscina. / 123rf

Alfombra, manta o esterilla refrescantes Cuando hace calor, nada mejor para un perro que tumbarse sobre una superficie fría. Por eso no es extraño que prefiera los suelos de baldosa o gres antes que los de parqué. Pero también son muy útiles las alfombras, mantas y esterillas refrigerantes, que son capaces de enfriarse con el peso del perro. Contienen geles que se recargan de forma automática a los 15 o 20 minutos de que el animal deje de usarla. Pueden llevarse a cualquier parte y poner en el rincón de la casa que se prefiera. En la misma línea, también existen camas refrigerantes que funcionan con el peso del animal, como las mantas o esterillas. De la misma forma, también existen geles que pueden meterse en nevera o congelador y luego poner debajo de mantas o esterillas comunes.

Dos perros en una manta refrigerante /

Chalecos refrigerantes Al igual que en invierno existen chalecos que poner sobre el pelaje o la piel del animal para protegerle del frío, en verano hay unos chalecos que le permiten ir más fresco. En general, su funcionamiento es simple: basta con sumergir la prenda en agua fría unos minutos y ponérsela al perro, para que esté fresquito. El efecto dura unos cuatro o cinco días y le proporciona protección contra el sol, además de conseguir bajar su temperatura corporal gracias a la evaporación, de forma similar a como lo hacemos los humanos por medio del sudor.

Un perro con chaleco /

Bandana refrescante En la línea de los chalecos, pero con un funcionamiento más prosaico, existen también las bandanas para perros, pañuelos rellenos de gel refrescante que se anudan al cuello del animal como un collar. El gel se activa de forma natural cuando entra en contacto con su piel y se venden en Tiendanimal -que ha sacado una colección especial para el verano de las mascotas, llamada Summer Vibes- y otras tiendas de animales especializadas. Para volver a utilizarla, solo debes dejar de ponérsela un rato para que el gel del interior vuelva a enfriarse de forma natural.

Helados Una opción perfecta para refrescar a tu perro de forma instantánea y, a la vez, ofrecerle una golosina o un premio, es un helado. Además de ser un alimento complementario con el que poder combatir el calor, los helados pueden aportar suplementos vitamínicos o incorporar medicamentos que el animal se esté tomando. En verano pueden adquirirse en cualquier tienda especializada, pero también se pueden hacer recetas caseras a base de mezclas de leche con ciertas cantidades de proteínas y grasas lácteas y/o a base de zumos y frutas.

Un perro come un helado /