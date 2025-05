Plaga de polillas gigantes: invasión en varias zonas de Catalunya y España

Últimamente, se están viralizando en Tiktok numerosos vídeos en los que se ven polillas colándose en las casas de muchos españoles.

Lo que más llama la atención es el tamaño inusualmente grande de estos insectos, lo que provoca sustos y reacciones de pánico en muchas personas.

Tiene explicación

Y es que no es extraño que, en mitad de la noche, una sombra del tamaño de un pájaro revoloteando por nuestra casa nos pille desprevenidos.

Sus grandes dimensiones y su comportamiento desorientado pueden hacer que muchos los confundan con otros animales más temidos, como cucarachas o incluso murciélagos.

Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación: no se trata de una plaga en el sentido estricto, sino de un ciclo biológico natural.

La combinación de una primavera especialmente húmeda y la reciente entrada de masas de aire cálido procedentes del norte de África ha favorecido su proliferación.

Desconcierto entre la población

Aunque no es un fenómeno inédito, la intensidad con la que se ha producido este año en ciudades como Barcelona, Murcia, Madrid, Castellón o Cuenca ha provocado un notable desconcierto entre la población.

No obstante, esto ocurre cada primavera, lo inusual es la explosión poblacional adelantada favorecida por las condiciones meteorológicas, así como el gran número de polillas que aparecen.

La combinación de lluvias abundantes en abril y temperaturas elevadas a finales de mayo crea un entorno ideal para el desarrollo de estos insectos.

Además, muchas de estas polillas proceden de África, donde crían y migran hacia el norte con la subida del calor, deteniéndose temporalmente en la Península antes de continuar su trayecto hacia Europa.

Avisos vecinales

En algunos barrios de Barcelona, como el Clot, algunos vecinos también se han percatado de la gran cantidad de polillas que hay.

Mireia, vecina del barrio, cuenta que prefiere no abrir las ventanas para evitar que entren y se cuelen en los armarios. Además, afirma que este año la presencia de este insecto es más numerosa: "Cada año hay, pero este año es mover la cortina y que salgan unas diez", explica.

En municipios como Badalona también se han avistado muchos de estos insectos, sobre todo en el paseo marítimo, donde se ven pululando por las farolas que iluminan la calle.

Son inofensivos

El Servicio de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia ha recibido múltiples avisos vecinales. Algunos barrios, como El Pilar, San Pablo, La Estación o Fátima, han experimentado una presencia particularmente notoria.

Sin embargo, aunque pueda ser una visita desagradable, lo cierto es que estos insectos son inofensivos y no suponen un riesgo para la salud. Además, no pican, no transmiten enfermedades y, contrariamente a la creencia popular, no todas las especies se alimentan de fibras textiles.

El problema radica en que pueden afectar a personas con alergias a sus escamas o causar reacciones cutáneas leves, y las larvas de algunas especies pueden infectar alimentos mal almacenados.

Trucos infalibles

Aunque durante mucho tiempo se ha pensado que a las polillas les atraía la luz, estudios recientes han concluido que lo que más les atrae son los olores de los compuestos como tejidos usados, alimentos o incluso productos de limpieza, que los insectos interpretan como indicios de comida o refugio.

Para evitar un encuentro fortuito con estos desagradables bichos, podemos seguir algunas recomendaciones: los aromas como la lavanda, la menta o el laurel pueden resultar desagradables para la mayoría de especies.

Colocar bolsitas o aceites que contengan estas plantas en los muebles puede ayudar a repelerlas.

Sospechas de infestación

En el caso de tener alguna pequeña invasión dentro de casa, es importante aspirar alfombras y cortinas para eliminar posibles huevos o larvas y hacer una limpieza a fondo en casa.

Si hay sospecha de infestación, podemos lavar las prendas con agua caliente a 60°C y secarlas a temperatura alta.

Asimismo, sellando las despensas y guardando los productos en envases herméticos evitamos que se posen en nuestros alimentos.

No suele ser necesario activar dispositivos de control masivo, ya que su ciclo vital es breve y la población decaerá en cuestión de días.

Pero si su presencia es especialmente molesta, los insecticidas domésticos de base natural son suficientes para reducir la actividad en interiores.