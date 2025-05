Cinco alimentos que actúan como insecticida natural para plantas

Si tienes un jardín o un pequeño huerto, es probable que ya te hayas tenido que enfrentar a alguna plaga de insectos y bichos que han intentado atacar tus plantas y cultivos. O lo vas a tener que hacer.

En el mercado existen gran número de pesticidas y componentes químicos capaces de controlar, matar o incluso repeler una plaga. Pero la clave está en encontrar la forma de proteger plantas y cultivos de una forma más natural, sostenible e, incluso, rentable. Además, un insecticida o pesticida natural también protegerá a las personas y a los animales domésticos y, si se trata de un huerto, hará que el cultivo sea más saludable y apto para el consumo.

Un aspecto importante a tener en cuenta es saber qué tipo de planta, flor o cultivo hay que tratar o cuidar para que no sea atacada, porque los insecticidas o pesticidas también serán diferentes. Pero, grosso modo, hay unos insecticidas naturales comunes básicos para repeler cualquier tipo de insecto o animal dañino para las plantas:

Las cáscaras de huevo son una potente fuente de calcio, por lo que también se puede usar como fertilizante de los vegetales. Como insecticida, es efectiva contra las plagas de caracoles y babosas, una de las más peligrosas para nuestras plantas, puesto que son animales que se comen las hojas. Y su modo de empleo no puede ser más sencillo: se trocea la cáscara en pequeños trozos y se esparcen los pedacitos alrededor de la planta para que las babosas y caracoles se pinchen y no se puedan acercar. Lo ideal es aplicarlo si los caracoles o las babosas se convierten en plaga, porque si tenemos pocos y los daños no son muy graves, los especialistas recomiendan no aplicar nada.