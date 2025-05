Camille Parmesan, la ecóloga que estudia el cambio climático a través de las mariposas: "La conservación no entiende de fronteras"

De pequeña, Camille Parmesan soñaba con ser médica. Pero cuando entró en la carrera de medicina descubrió que su vocación no encajaba con sus valores. "Recuerdo el día en que nos pidieron sacrificar ratas, tortugas y ranas para un experimento de fisiología. Me negué. Sentía que no aprendía lo suficiente como para justificar matar un animal", relata. Fue entonces cuando ese amor por los animales, la naturaleza y la vida la empujó hacia el estudio de la ecología, la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el medio natural. Sin saberlo, ese fue el primer paso hacia una carrera que revolucionaría nuestra comprensión de cómo el clima está transformando la biodiversidad. "Y todo empezó estudiando mariposas", comenta, sonriente, Parmesan en una entrevista con EL PERIÓDICO tras recibir el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente.

Según relata esta ecológa, desde un principio decidió centrar sus investigaciones en estos fascinantes insectos porque, a diferencia de otras especies, son extremadamente sensibles a las variaciones climáticas y podían reflejar mejor que otros indicadores el impacto directo del cambio climático en ciertas regiones. "Centré mis primeros trabajos en las mariposas de Edith (Euphydryas editha) porque pensé que esta especie podría actuar como un bioindicador sobre el estado del clima. A veces el comportamiento de los animales dice más que los propios datos meteorológicos", comenta la científica, quien fue de las primeras en aventurarse en esta área de estudio que, tal y como reconoce ella misma décadas después, "era tan novedosa como arriesgada".

Sus análisis demostraron que ya en los años noventa, en Estados Unidos, las mariposas de Edith se estaban moviendo unos 100 kilómetros hacia el norte y desplazándose a más de 100 metros en altitud. En un primer momento, Parmesan creyó que este fenómeno podía estar relacionado con factores como la urbanización o la degradación de hábitats. Pero tras varios análisis, su veredicto fue otro. "El patrón de migraciones de esta especie solo se podía explicar como efecto del cambio climático. Estas especies se estaban desplazando como respuesta al aumento de temperaturas que ya entonces estaba afectando el territorio", afirma esta especialista, que por aquel entonces fue invitada a formar parte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

Camille Parmesan, durante un análisis de muestras. / -

Mariposas europeas

Los trabajos de Parmesan acabaron cruzando el Atlántico para averiguar si las migraciones de mariposas detectadas en Estados Unidos también se estaban dando en otras partes del globo. "En Europa encontré una mina de datos históricos: museos, colecciones entomológicas, registros en papel y enormes bases de datos en Reino Unido, Suecia o Finlandia", explica. "En el sur de Europa, como en España o Italia, el trabajo fue más laborioso. Tuvimos que ir museo por museo, revisar archivos físicos y hacer trabajo de campo pero aún así lo hicimos porque sabíamos que era importante". El resultado fue un análisis de 57 especies de mariposas europeas en el que se demostró que al menos dos tercios de ellas se desplazaban hacia el norte debido al aumento de temperaturas en la región.

De ahí también salieron trabajos a gran escala en los que se recopilaron datos de más de 1.500 especies, entre mariposas, aves, mamíferos, peces y plantas. La conclusión fue tan clara como contundente. "Vimos que más de la mitad de las especies se están desplazando hacia zonas más elevadas como respuesta al aumento de las temperaturas", afirma Parmesan. Esta conclusión no solo mostró la magnitud del problema sino que, además, obligó a replantear las estrategias de conservación para saber cómo proteger a estas especies. "Durante décadas, nos centramos en proteger a las especies en su hábitat actual. Pero ahora sabemos que los animales están migrando, hay que cambiar de estrategia. Ya no tiene sentido pensar en fronteras", defiende la científica.

Medidas de conservación

Parmesan es una firme defensora de las medidas locales y, sobre todo, de la colaboración entre países y administraciones para proteger a las especies vulnerables al cambio climático. "Hay medidas muy sencillas como crear corredores ecológicos como, por ejemplo, dejando franjas vírgenes en los campo de maíz para que los animales puedan cruzar de un hábitat a otro sin poner en riesgo su vida", comenta la ecóloga. "También necesitamos un cambio de mentalidad para que los países entiendan que, en el contexto actual, es normal que haya especies que se desplacen a su territorio en busca de refugio. Siempre y que no se trate de especies invasoras de otro continente, este proceso es inocuo para el ecosistema. Conservar no significa congelar, sino adaptarse y facilitar la transición ecológica", afirma la experta.

¿Pero hay margen para la esperanza en un contexto como el actual en que, tal y como confirman los registros, tanto la crisis climática como la de biodiversidad avanzan a pasos agigantados? "Sí y no", reflexiona Parmesan. "Pierdo la esperanza cada vez que veo que hay una gran cumbre climática en con mucha charla y poca acción", admite. Pero aún así, la ecóloga aboga por no se resignarse. "La esperanza está en lo que hacemos, no en lo que creemos. Aún estamos a tiempo de salvar el planeta pero necesitamos empezar ya", sostiene. "Necesitamos menos promesas y más acciones reales para restaurar humedales, reducir pesticidas, conectar hábitats fragmentados. Todo suma", afirma. "El futuro no se defiende mañana, se construye hoy", zanja la especialista.