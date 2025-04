El sector de las renovables y los ecologistas piden no culpar a la fotovoltaica del apagón: "No fueron la causa, sino una consecuencia"

Dos días después del gran apagón que el lunes sacudió España, y mientras todas las partes implicadas siguen investigando para entender lo ocurrido, la incertidumbre sobre las causas de este fenómeno ha desatado una pugna sin precedentes entre defensores y críticos de las energías renovables en España. Sobre todo después de que Red Eléctrica dijera que se había detectado una "desconexión masiva de plantas solares", con al menos dos incidentes significativos en el suroeste peninsular, justo antes del apagón. En pleno torbellino de acusaciones y especulaciones, varias entidades del sector de las renovables y del ámbito ecologista han pedido no culpar a la fotovoltaica del apagón y, sobre todo, no demonizar a la transición energética de lo ocurrido el lunes. "Las renovables no fueron la causa de la caída de la red eléctrica, sino que la desconexión de las plantas renovables fue una consecuencia", afirman desde la Fundación Renovables.

"Las renovables no fueron la causa de la caída de la red eléctrica, sino que la desconexión de las plantas renovables fue una consecuencia" Fundación Renovables

El mayor think tank español especializado en transición energética denuncia la difusión de "mensajes que acusan, sin pruebas ni base técnica" a las plantas de fotovoltaicas de lo ocurrido el lunes. "No hay ningún indicio ni información oficial que demuestre que las renovables hayan sido la causa del apagón", inciden desde la entidad, a la par que recuerdan que las plantas solares señaladas "actuaron tal y como dictan los protocolos " y que, siguiendo lo establecido en la normativa vigente, al detectar la caída brusca de tensión se desconectaron "al igual que ha ocurrido con las centrales nucleares y el resto de las tecnologías". "El hecho de que España tenga una producción alta de electricidad con fuentes renovables no tiene ningún vínculo con los fallos en la red ocurridos el lunes", recalcan desde la Fundación Renovables.

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) también ha negado categóricamente que el apagón del lunes fuera culpa de un error causado por placas fotovoltaicas. En este sentido, la entidad afirma que es muy improbable que el mal funcionamiento de una o dos plantas en Extremadura o Huelva pueda haber provocado la caída de todo un sistema eléctrico y que, por el contrario, es más plausible que "la culpa sea de las distribuidoras o los transportistas y no de los productores". En este sentido, el director general del grupo, José Donoso, también ha declarado que "las plantas fotovoltaicas no se desconectaron voluntariamente sino que fueron desconectadas de la red por un tema de seguridad, tal y como ocurrió con la nuclear o la eólica".

La Unión Española Fotovoltaica ve improbable que el mal funcionamiento de una o dos plantas pueda haber provocado la caída del sistema y afirma es más plausible que "la culpa sea de las distribuidoras o los transportistas"

En esta misma línea se han pronunciado varios expertos en el sector energético. "El problema no son las renovables, sino la estructura que se está quedando anticuada. Hay que ampliarla y agilizar la nueva planificación de Red Eléctrica", afirmó ayer Carlos Cagigal, experto en el sector energético, en una intervención en La Sexta. Entidades como Greenpeace también han secundado esta petición y han argumentado que "no basta con añadir energía renovable en grandes cantidades al sistema, sino que hace falta adaptar la capacidad del mismo para ser flexible, así como mejorar los sistemas de almacenamiento y de gestión de la demanda" para crear redes eléctricas más robustas.

Perspectiva ecologista

El debate también alrededor de las energías renovables también ha enfurecido a las entidades ecologistas, que denuncian que ya hay quienes están utilizando el apagón para minar los progresos logrados hasta la fecha en materia de transición ecológica y, entre otras, volver a reivindicar el uso de las nucleares y de las energías fósiles como el gas y el carbón. "El apagón no debe ser una excusa para poner en duda la transición energética. Las energías renovables siguen siendo la solución para reforzar la seguridad energética, reducir la dependencia exterior y combatir el cambio climático", afirman desde WWF, quienes destacan que lo ocurrido el lunes "no puede hacernos retroceder hacia un modelo energético del pasado" responsable del calentamiento global que, a su vez, está desencadenando un auge sin precedentes de desastres climáticos en el mundo.

Los ecologistas piden no utilizar el apagón como excusa para poner en duda la transición energética, "siendo esta la solución para reforzar la seguridad energética, reducir la dependencia exterior y combatir el cambio climático"

Ecologistas en Acción, por su parte, también argumenta que este apagón, lejos de ser una crítica a la transición energética, debería interpretarse como una "oportunidad de aprender que la transición hay que hacerla bien", lo que implica acelerar los esfuerzos por descarbonizar la producción energética española, ampliar el colchón renovable, el autoconsumo, las comunidades energéticas y agilizar el almacenamiento. "Un mix energético aún dependiente de los combustibles fósiles es el peor pronóstico para el clima, la biodiversidad y la seguridad energética; en definitiva, para las personas", afirma la entidad.

Greenpeace incide en esta misma idea y pide que el Gobierno no ceda a la tentación de alargar la vida de las centrales de ciclo combinado de gas más allá de 2030, sino que "introduzca en la planificación los elementos de flexibilidad que nos permitan prescindir de ellas cuanto antes". En cuanto al debate paralelo surgido sobre las centrales nucleares, la entidad afirma que "el apagón ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades de la energía nuclear que ni han sido capaces de evitar el apagón ni han contribuido a restablecer la red".