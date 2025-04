Marina Otero Verzier, investigadora: "Cada interacción con ChatGPT equivale a verter medio litro de agua"

Nuestras actividades digitales también tienen un impacto en el mundo real. Bien lo sabe la investigadora española Marina Otero Verzier, quien ha dedicado su carrera a entender la huella ambiental de los centros de datos que alimentan, entre otros, las herramientas de inteligencia artificial que ahora se han colado en nuestro día a día. "Chatgpt no es un ente etéreo, sino una herramienta que requiere cantidades ingentes de energía y de agua y con un enorme impacto ambiental", afirma esta académica española afiliada a las universidades de Harvard y Columbia en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que formulo una pregunta o una petición a ChatGPT?

Cada vez que hacemos una pregunta a ChatGPT esta plataforma utiliza inteligencia artificial para buscar en sus enormes bases de datos una respuesta. Esto requiere un proceso computacional que implica gran cantidad de maquinaria que consume mucha energía y agua durante 24 horas al día y 365 días al año. El impacto de este proceso es gigantesco. Cada vez que hacemos una pregunta a ChatGPT gastamos casi medio litro de agua, en muchos casos potable, y generamos gran cantidad de emisiones. Un centro de datos de tamaño reducido puede llegar a utilizar alrededor de 25 millones de litros de agua al año para mantener sus equipos a una temperatura adecuada. Si hablamos de centros más grandes la cifra se multiplica exponencialmente.

¿En qué se diferencia todo esto de una búsqueda que realizamos en buscadores como Google?

Las búsquedas en ChatGPT consumen más o menos 10 veces más energía que una búsqueda normal en la web. Y eso es especialmente preocupante en un contexto en que hay mucha gente que se está acostumbrando a utilizar estas herramientas no solo de forma constante, para cosas que antes buscaba por su cuenta en Wikipedia, sino también para cuestiones mucho más superfluas, como por ejemplo la moda de generar imágenes simulando la estética del estudio Ghibli. La gente se suma a estas prácticas porque no es consciente de su impacto.

Todo el mundo entiende el problema ecológico derivado del plástico de un solo uso o de las emisiones de los coches. ¿Pero por qué cuesta tanto entender la huella de estas herramientas digitales?

En gran parte porque nos han inculcado la idea de que todo este proceso funciona como algo etéreo. Como cuando nos hablan de "la nube", que no es más que una metáfora de marketing efectiva, aunque falsa, para evitar hablar de toda la infraestructura física, la energía y los recursos naturales que se necesitan para mantener en marcha la maquinaria. Nos educan para saber cómo usar Chatgpt pero no para entender su impacto ambiental.

¿Tenemos datos reales sobre cuánto contaminan estos centros de datos de los que se alimenta la inteligencia artificial?

No exactamente y eso es un gran problema. Las empresas suelen ser bastante opacas al respecto. Lo único que sabemos es lo que declaran en licitaciones públicas sobre el consumo estimado de energía o agua, pero no los datos reales. Algunos gobiernos, como el de Chile, están trabajando en portales de transparencia para que estas compañías tengan que declarar su consumo. También la Unión Europea está empezando a exigir que se publiquen estos datos.

¿Y cuáles son las consecuencias de este uso exacerbado de recursos?

Por un lado, preocupa la gran cantidad de emisiones que genera este proceso y cómo estas alimentan aún más la crisis climática. También preocupa el consumo excesivo de agua en sitios de por sí expuestos a la sequía, como en México o España. Por otro lado, está la cuestión de cómo este uso intensivo de recursos está empezando a generar tensiones en distintos territorios donde estos recursos escasean. En Londres, por ejemplo, se han frenado proyectos de vivienda por falta de capacidad energética. En Texas se está exigiendo que los centros de datos generen su propia energía para no saturar la red pública. Y en lugares como Chile ya se reportan conflictos por el uso del agua por parte de estas instalaciones.

¿Qué solución se plantea ante todo esto? ¿Dejar de utilizar la inteligencia artificial?

La solución no pasa necesariamente por dejar de usarla, sino por usarla de manera más responsable. Se están estudiando estrategias como que los centros de datos utilicen instalaciones propias de energías renovables, para no generar más emisiones y no saturar la red pública. También se plantea reducir el uso de agua potable, apostando por refrigeración con agua reciclada u otras tecnologías. Aunque para mí una de las medidas más importantes es fomentar la transparencia, para que la ciudadanía entienda de verdad qué hay detrás de estas infraestructuras.

¿Eso también incluye que nosotros, como usuarios, tenemos que repensar el uso de estas herramientas?

Por supuesto. Estamos acostumbrados a que este tipo de herramientas siempre estén siempre disponibles y que funcionen de forma inmediata, pero eso tiene un coste ambiental enorme. Frente a este modelo insostenible, hay quien plantea que los centros de datos se alimenten de energía solar y que en ciertos momentos se apaguen. Para algunos puede parecer una tontería, pero creo que es algo que puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestros hábitos. Igual que cerramos el grifo para ahorrar agua, deberíamos tener la misma sensibilidad al usar la inteligencia artificial o acumular información innecesaria.