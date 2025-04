Ni "pss, pss" ni "ksksksks": un estudio te enseña a llamar a tu gato para que te haga caso

Los gatos son animales capaces de hacerse entender mejor que un perro. Eso sí: cuando les apetece.

Sus maullidos alrededor del comedero o en la puerta de la calle o ventana suelen dar suficientes pistas de lo que puede querer: comer o salir.

Sin embargo, que les puedas adiestrar o que te entiendan mejor que los perros ya es otra historia: a diferencia de los perros, los gatos no han sido entrenados durante siglos para responder a comandos humanos, por lo que sus respuestas pueden ser más coincidencia que comunicación real.

Sin garantías

De hecho, y aunque la creencia popular indica que los gatos responden al típico "pss, pss", en realidad no hay garantías de que ese sonido tenga un significado particular para ellos.

Además, muchos gatos pueden ignorar por completo este tipo de llamadas si no la relacionan con algo que les beneficie directamente, como comida o caricias, lo cual indica que el "pss, pss" no tiene un valor comunicativo para ellos.

Incompleto con solo la voz

De hecho, y según el estudio 'Multimodal Communication in the Human–Cat Relationship: A Pilot Study', realizado en 2023 por Charlotte de Mouzon y Gérard Leboucher, si los gatos responden al "pss, pss" es porque lo oyen y quieren, no porque lo entiendan como una llamada.

Otra cosa es que ese sonido vaya acompañado de un gesto de llamada, como el que se hace al frotar los dedos corazón, índice y pulgar: ahí sí, según esta investigación, el gato entendería que se le está llamando. Pero no por el "pss, pss", como erróneamente se cree, sino por el gesto.

Comunicación humana

Este estudio del Laboratorio de Etología Comparada y Cognición de la Universidad de Nanterre, en París, se hizo en base a cómo los gatos domésticos (Felis catus) responden a diferentes tipos de comunicación humana: visual (gestos o miradas, contacto visual), vocal (solo voz) y bimodal (combinación de voz y gestos).

La investigación se realizó analizando interacciones entre dos humanos y 18 felinos que estaban en dos cafés de gatos franceses, uno situado en Burdeos y, el otro, en Toulouse.

Y, según queda demostrado en el estudio, los gatos se acercan más rápido cuando los humanos nos comunicamos con ellos visual o bimodalmente.

Gestos y miradas mejor que palabras

De hecho, los gatos responden mejor a la comunicación no verbal, especialmente a las miradas y los gestos. Aunque, si les deseas hablar, es recomendable usar un tono bajo y calmado, acompañado siempre de gestos suaves y delicados.

Un recurso muy útil consiste en extender la mano hacia ellos y, al mismo tiempo, conducirles con la mirada hacia esa mano, porque les transmite cercanía y reduce su desconfianza.

También resultan eficaces los pequeños movimientos con las manos, el contacto visual directo pero tranquilo, o gestos suaves que los inviten a acercarse sin causarles incomodidad.