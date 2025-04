Consejos para viajar con tu perro, gato o mascota

La operación salida de Semana Santa empezó el pasado día 11. Pero hay muchos que no van a poder irse de vacaciones hasta el Jueves santo (día 17) o incluso, hasta el viernes 18.

Si es tu caso, puede que este año hayas decidido llevarte a tu perro o gato a pasar unos días de descanso fuera de casa.

Y, si es así, conviene que tengas en cuenta una serie de recomendaciones para que el viaje sea lo más cómodo y placentero posible para ambos.

Pero antes de iniciar un viaje con tu perro, tu gato o ambos, debes tener en cuenta la idiosincrasia propia del animal, es decir, cuáles son sus peculiaridades y su carácter y cuan amoldable es a los entornos extraños para él, porque no es lo mismo viajar con un animal tranquilo, que se sobrepone a los cambios sin problemas, que con uno al que no le gusta estar rodeado de extraños y en lugares desconocidos.

Acostumbrarles desde pequeños

Para Montse Rovira, una agente inmobiliaria catalana amante de los animales -no en vano viaja con dos perros y un gato- es fundamental "acostumbrarle a viajar desde pequeño. Nosotros empezamos a viajar con mi gata cuando tenía semanas y ahora la llevamos a todas partes: restaurantes, bares, tiendas… incluso ha hecho la ruta del Cares", en Asturias.

Y de una forma muy peculiar: paseando con un arnés como si fuera un perro. No en vano era conocido como “el gato del Cares”, explica Rovira, que cuenta que les resultaba complicado hacer senderismo sin que la gente les parase para preguntarles, a ella y al resto de la familia -su marido y dos hijas-, cómo habían conseguido que el gato hiciese la caminata. "Es verdad que mi gata no aguanta tanto como un perro, pero cuando se cansa, la subes a la mochila y ya", explica.

Sea como fuere, es conveniente planificar un viaje adaptado a tu mascota, igual que se hace cuando se viaja en pareja, con niños pequeños o con mayores. Y a la hora de organizar las escapadas con tu perro o gato, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones:

Medios de transporte que acepten mascotas No todas las aerolíneas permiten llevar animales en la bodega del avión. Sin embargo, y cada vez más, las empresas de aviación permiten llevar a las mascotas a bordo, en cabina. Para ello, hay que hacerlo en un trasportín adecuado, cómodo para él y para ti. Los barcos y trenes suelen ser menos restrictivos con los animales, pero también ponen ciertas limitaciones referentes al peso y las condiciones del animal. En los autobuses, en principio, el artículo del Reglamento General de Circulación no permite llevar animales de compañía junto a las personas. Sin embargo, las principales compañías de autobuses incorporan un habitáculo preparado para llevar animales en la zona donde se sitúan los equipajes. Si el viaje es en coche, es necesario que tu mascota vaya en un trasportín adecuado, con arneses de seguridad o con mallas protectoras.

Evitar los mareos Aunque tu perro o gato no sea un animal que suela marearse y/o vomitar, conviene tener en cuenta que una situación de estrés puede llevarle a hacerlo. Es por ello por lo que es mejor que no coma nada unas horas antes del viaje ni durante el mismo. Si tu perro o gato es inquieto, sería apropiado consultar con un veterinario para que le administre algún tipo de calmante que le haga más llevadero el viaje. Pero solo en casos extremos y siempre consultando con un especialista, puesto que los ansiolíticos pueden interferir en el equilibrio de tu mascota y provocarle vómitos y/o diarreas.

Pasear antes del viaje y en las paradas o escalas Es conveniente sacar a tu perro o gato unos minutos a dar una vuelta antes de meterle dentro de un avión, tren, autobús o coche. En el caso de que el viaje se haga en barco, es posible que la naviera permita que pasees a ciertas horas, y por lugares acotados para ello, con tu animal. Y siempre que esté permitido, ve a buscarle y a dar un paseo. O a hacerle un poco de compañía.. Si el viaje se hace con un gato, "se le puede hacer un váter portátil", explica Rovira. “Una pequeña cajita con su arena” basta para que tu gato pueda hacer sus necesidades de forma cómoda.

Alojamientos que permitan la estadía de perros y gatos Cada vez hay más establecimientos hoteleros y de restauración 'pet-friendly', que no solo permiten la entrada de una mascota, sino que promueven que vayas con ella. Y cada vez más, hay webs especializadas para que aquellos locales encantados de acoger a tu perro o gato se registren. A la hora de elegir un hotel, apartamento o lugar en el que alojarte con tu mascota conviene cerciorarte de que realmente está preparado para ella. En el caso de que vayas con un perro, el animal agradecerá que tenga un pequeño patio, jardín o balcón en el que moverse un poco. Pero si tu mejor amigo es un gato, es necesario tomar las debidas precauciones para que no se escape, puesto que sería fatal para tu felino perderse en un entorno extraño.

Normativa de países a la hora de introducir un animal extranjero En España es obligatorio que el animal de compañía esté debidamente identificado, ya sea a través de un microchip, un pequeño tatuaje en un lugar visible o una placa. Si se viaja fuera de España, hay que informarse debidamente de qué requisitos son necesarios en el país de destino para entrar con un perro o gato. Lo normal es que, igual que sucede con las personas, baste con un pasaporte en el que consten las peculiaridades y el historial de vacunación de la mascota, pero lo mejor es consultar con la embajada o consulado al que se viaje con tiempo para poder hacer el papeleo si fuera necesario.

Por último, hay que tener en cuenta que las restricciones en los medios de transporte y en casi todos los alojamientos y locales de restauración no afectan a los perros guía y otros perros de asistencia, que no suelen tener problemas para viajar con sus propietarios en el interior de la cabina de un avión o dentro del autobús, por ejemplo, y pueden incluso viajar en aerolíneas o medios de transporte que normalmente no admiten mascotas a bordo.