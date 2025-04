¿Te vas por Semana Santa? Una app te ayuda a encontrar cuidador gratis para tu perro estos días

Cada año, se abandonan en España unos 286.000 perros y gatos, según datos extraídos del Estudio sobre Abandono y Adopción de animales de compañía del año 2023, una cifra que tristemente nos sitúa en los primeros puestos de los países europeos donde más animales quedan desprotegidos en las calles, expuestos a ser atropellados o morir atacados por otros animales salvajes.

Los momentos en los que suele ser más habitual el abandono es en los días previos a los periodos vacacionales. Preparas las maletas y llega la eterna pregunta: "¿qué hago con mi gato?" "¿Qué hago con mi perro?".

En general, un gato es un animal independiente que, aunque te vaya a echar de menos si te ausentas, puede quedarse solo unos días. Eso sí, conviene que alguien pase a diario a comprobar que todo esté en orden, que tiene comida y agua suficiente -algo que puede solventarse con los comederos y bebederos autorregulables- y a darle unos mimos o caricias.

Cuidador perruno

Pero un perro no puede quedarse solo. Para empezar, porque si consigue averiguar el mecanismo del comedero o este siempre tiene comida disponible, se pegará un atracón que le puede sentar mal y, lo que es peor, le dejará sin comida en los días sucesivos.

Y también porque, aunque tengas jardín o patio en el que pueda salir a airearse y dar una vuelta, en general son animales que necesitan paseos diarios y algo más largos.

Es por ello por lo que, si has decidido salir unos días en Semana Santa y no te planteas llevarte a tu perro contigo de vacaciones, hasta ahora solo tenías la opción de pedirle el favor a un familiar o amigo -y que se quede con él-, contratar los servicios de un cuidador privado de confianza o llevarle a un hotel o residencia temporal. Opciones, estas dos últimas, que no salen nada baratas.

O eso es lo que pasaba hasta ahora. A finales del 2023, en noviembre, llegó a España la app Préstame tu perrito, "una comunidad online muy consolidada en Francia que nació para conectar a personas que buscan cuidadores temporales para sus perros con aquellas personas que desean cuidar de ellos, pero no tienen la posibilidad de tener uno propio", según explican desde la propia aplicación.

Gratuita

Nada nuevo, puesto que ya hay varias similares que ponen en contacto a propietarios de perros con cuidadores de perros, tales como Rover, PetBacker o Gudog.

Sin embargo, y esto sí fue novedad, en Préstame tu perrito no existe transacción económica, según explica Andrea Milà, portavoz de la plataforma en España.

En realidad, no existe pago como tal, puesto que se trata de voluntarios que se quedan con tu perro de forma totalmente gratis, aunque se pide a los dueños que proporcionen al voluntario "la comida y todo lo que necesite para los días en que esté en acogida".

El sistema es simple: existe "una suscripción gratuita en la que tanto el dueño del perro como el voluntario para cuidarle ponen la foto del animal, qué necesita -en el caso de los dueños-, la disponibilidad -en el caso de los cuidadores- y las características del perro" y otra en la que se paga una cuota -que hace un año era de 19,99 euros tres meses, 29,99 euros seis meses y 39,99 euros anual- si se quiere un servicio 'premium', que "incluye asistencia veterinaria y el seguro veterinario en caso de que se produzca algún problema", explica Milà.

Seguro de responsabilidad civil

Además, esta suscripción 'premium' también proporciona "un seguro de responsabilidad civil para que cualquier daño, físico o material causado por el perro a un tercero, quede cubierto mientras el perro esté bajo custodia del voluntario", añade.

El perfil de los voluntarios es muy variado, según explica la portavoz de la plataforma. "Son amantes de los animales, de los perros concretamente que por circunstancias no pueden tener uno propio. Estaríamos hablando de estudiantes, familias que quieren probar a ver si pueden y quieren cuidar a uno o, sencillamente, gente que querría tener un perro, pero no disponen de tiempo suficiente para tenerlo a tiempo completo", explica.

Desde la plataforma ponen en contacto a ambos perfiles -el dueño del perro que necesita cuidados y el voluntario que quiere prestarlos- y recomiendan que ambos contacten previamente varias veces para que tanto el perro como el dueño y el voluntario estén a gusto y tranquilos.

Incompatibilidades

Porque, como sucede en la vida cotidiana, puede haber incompatibilidad de caracteres perrunos.

En Francia la plataforma (Emprunte mon toutou) tiene más de 700.00 usuarios, mientras que en Italia ti presto fido tiene más de 15.000.

En España, en un año se apuntaron casi 50.000 miembros -"30.000 cuidadores y 20.000 perros", matiza Milà-, por lo que la plataforma tenía más de 760.000 miembros en los tres países y ahora tienen más de un millón, según destacan en la web.

Servicio esporádico

Milà matiza que la plataforma ayuda a los dueños de los perros si en el último momento el voluntario no puede quedarse con el animal, es decir, prestan "un servicio de urgencia de última hora" por si falla, algo que explica que no suele suceder. Además, también destaca que "no es un servicio habitual", es decir, no puede ser que una persona quiera que el voluntario saque periódicamente a su perro.

Pero sí es posible que lo haga si el propietario sufre algún percance como, por ejemplo, un accidente o un problema puntual que haga que el propietario del can no pueda hacerse cargo del perro. Se trataría, por ejemplo, de un dueño que se rompiera el hueso de una pierna y no pudiera sacar a su perro a pasear durante unos meses. "En este caso, sí podría hacer uso de Préstame tu perrito de forma habitual, aunque con una periodicidad determinada", finaliza Milà.