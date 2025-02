Marta Torres, científica: "La transición ecológica no debería suponer sacrificios para los ciudadanos"

Según explica la investigadora Marta Torres Gunfaus, una de las expertas detrás del último informe sobre emisiones en Catalunya, las políticas climáticas planteadas hasta ahora siguen estando muy lejos de lo que se necesita para cumplir con los objetivos climáticos que, según esgrime la comunidad científica, son la única baza que tenemos para esquivar un escenario de calentamiento global extremo y (aún más) caos climático. "Solo con parches Catalunya no llegará a la neutralidad de emisiones, necesitamos cambios estructurales", afirma esta científica del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) en una entrevista con EL PERIÓDICO.

¿Cómo valora la evolución de las emisiones en Catalunya?

La curva de emisiones de Catalunya ha ido subiendo desde 1990 hasta aproximadamente los años 2005-2007. Después ha empezado a bajar poco a poco. Por una parte, por la aplicación de políticas climáticas como, por ejemplo, las primeras medidas de descarbonización del sector de la energía y, por otra, por el impacto de factores externos como la llegada de crisis económicas. Este factor es especialmente preocupante porque muestra que las reducciones más importantes de emisiones están vinculadas a factores circunstanciales y no a los cambios estructurales necesarios para lograr una reducción real y constante de emisiones.

Según sus cálculos, Catalunya debería reducir sus emisiones entre un 5% y un 7% anual para cumplir con sus compromisos climáticos.

Así es. El gran problema es que ahora mismo estamos viendo que la reducción de emisiones en Catalunya no sigue una tendencia constante. En 2020, por ejemplo, debido a la pandemia, se registró un descenso de casi el 9%, el más alto observado hasta ahora. En 2021 y 2022 hubo varios repuntes porque la actividad económica se reanudó sin antes aplicar cambios estructurales en materia de descarbonización. En 2023 vimos una bajada muy positiva del 5,4% pero un año más tarde, en 2024, los análisis indican que la reducción solo fue del 1%. Eso es una muestra clara de que no vamos por buen camino.

¿Por qué una bajada del 1% no se puede definir, al menos en parte, como una buena noticia?

Que las emisiones fluctúen tanto de un año a otro no es positivo porque indica que no se está yendo a la raíz del problema ni se están aplicando los cambios necesarios para descarbonizar la economía. La curva de emisiones debería bajar de forma constante para lograr los objetivos climáticos de 2030, cuando Catalunya ha prometido reducir a la mitad sus emisiones, y después llegar prácticamente a cero para 2050. Por ahora, los registros indican que las políticas implementadas hasta la fecha no están generando los resultados esperados y que habrá que ir un paso más allá para lograr la neutralidad climática.

El último balance de las emisiones apunta directamente al sector del transporte como uno de los grandes escollos para lograr bajadas más sustanciales en las emisiones.

Así es. El sector del transporte es uno de los pocos que no está reduciendo de forma sustancial sus emisiones. La única bajada significativa se observó durante la pandemia, a raíz de las restricciones de movilidad, pero con la reanudación de la actividad volvió a emitir como antes. Por eso insistimos en la necesidad de un cambio de modelo hacia una movilidad sostenible. Necesitamos reducir el uso del vehículo privado, fomentar el acceso al transporte público y compartido y, en general, disminuir el número total de kilómetros recorridos en coche.

Donde sí se están viendo reducciones es en el caso de la industria.

Sí, aunque buena parte se deben a factores circunstanciales. En los últimos años, por ejemplo, sabemos que en la industria hubo una importante reducción de emisiones debido a un menor consumo de gas relacionado, a su vez, con el aumento de precios derivado de la guerra de Ucrania. Esto debería plantearnos varias preguntas como, por ejemplo, ¿el sector ha electrificado sus procesos o simplemente han reducido su consumo de gas de forma temporal debido a estas circunstancias? ¿Y si el precio del gas vuelve a bajar, volverán a depender de él? Para evaluar si la transición es positiva, necesitamos hacer un seguimiento de indicadores como la velocidad de electrificación del sector industrial, la disponibilidad de combustibles alternativos y la incorporación de energías renovables en las instalaciones.

¿Las emisiones son lo único en lo que debemos fijarnos para evaluar el proceso de descarbonización de Catalunya?

No. Las emisiones solo son un indicador que nos ayuda a hacer parte del diagnóstico pero no son lo único en lo que deberíamos fijarnos. Necesitamos evaluar todos aquellos indicadores que nos permitan monitorizar la transformación de todos los sectores implicados en la generación de emisiones y, sobre todo, ir a la raíz del problema. Debemos centrarnos en consumir menos energía en todos los sectores, mejorar la eficiencia en los procesos industriales y adaptar nuestros hábitos de consumo y producción.

Argumenta usted que necesitamos cambios estructurales. ¿Pero por dónde empezar?

La clave es entender que todos los sectores, incluso aquellos que emiten menos, deben descarbonizarse y realizar cambios profundos. Para ello, se necesitan incentivos y acompañamiento, ya que nadie debe quedar atrás en esta transición. El sector energético es clave, ya que la reducción de emisiones en otros sectores depende del acceso a fuentes de energía limpia. La buena noticia es que ya disponemos de las tecnologías necesarias y que, además, sabemos que son viables económica y técnicamente. Si no se avanza en este ámbito, los demás sectores perderán competitividad.

¿Y qué podemos hace nosotros como ciudadanos para contribuir a este proceso de cambio?

El papel de la ciudadanía es imprescindible para alcanzar un paradigma más sostenible. Necesitamos cambios en nuestra forma de vivir, alimentarnos y desplazarnos. El problema es que hasta ahora se ha hecho mucha presión sobre los ciudadanos a nivel individual y se han presentado todos estos cambios como sacrificios, cuando en realidad no tienen por qué serlo. La transición ecológica tiene que ser una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida, no empeorarla.

Sé de muchos que les encantaría tener un estilo de vida más sostenible pero a veces el mundo no lo pone nada fácil…

Por eso mismo creo que ahora mismo lo más importante que podemos hacer es poner a disposición de la ciudadanía medidas que les hagan más fácil tener una vida más sostenible. Por ejemplo, si una persona vive en un pueblo sin transporte público, debe tener la posibilidad de reclamarlo. Si alguien quiere un coche eléctrico pero no puede asumir el coste inicial, deberían existir mecanismos para facilitar el acceso. Debemos ser claros sobre lo que se necesita para que esta transición sea viable para todos y no deje a nadie atrás.

