Estos adornos de Navidad pueden salirte muy caros: hasta 100.000 euros de multa

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y quien más quien menos ya ha empezado a desempolvar las cajas con las bolas, el pesebre y todos los elementos y figuras con los que decorar los hogares, amén de pensar en todas las plantas con las que dar un toque de color a cualquier estancia en estas fechas.

Y, si todavía no se ha hecho, estos días son ideales para ponerse manos a la obra y aprovechar los días laborables para adquirir alguna figura del pesebre que se haya roto o perdido de las Navidades anteriores o bien para hacer adquisiciones nuevas.

Las ciudades se llenan de ferias y mercadillos navideños en los que poder hacerse con más espumillón o luces para montar el árbol o el tradicional belén.

Y es precisamente la decoración de este último la que nos puede traer problemas. Año tras año, la Guardia Civil nos recuerda a través del Seprona -su Servicio de Protección a la Naturaleza- que coger de los montes musgo, muérdago o acebo no solo está prohibido, sino que está sancionado con multas que van desde los 1.000 hasta los 100.000 euros, una cantidad que incluso puede duplicarse si se coge de una de las zonas protegidas españolas, como es Sierra Nevada (que, con sus 85.883 hectáreas situadas en Granada y Almería, es el parque nacional más grande del país) o el de Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, en Lleida.

Sin embargo, cabe precisar que esas tres variedades vegetales navideñas sí se pueden adquirir en establecimientos autorizados, siempre que sean cultivadas en viveros o de forma artificial.

Es una planta no vascular, es decir, carece de raíces, tallo, hojas y flores. El musgo suele crecer en zonas húmedas, sobre todo en la cara norte –la que recibe menos luz- de suelos, rocas y árboles. Se reproduce por esporas. Tiene una gran capacidad de retención de agua y de acumulación de nutrientes y es el hábitat de animales pequeños, además de que son "sustrato para la germinación de semillas de otras plantas y protegen el suelo", según se indica en el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En esta comunidad autónoma sí está permitida su recogida, pero solo "entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo, y el límite de recolección de tipo doméstico se sitúa en 4 m2". Sin embargo, desde el departamento de Agents Rurals recomiendan comprarlo "en tiendas y mercados procedentes de la jardinería comercial y de lugares donde está permitida su recolección". Los Agents Rurals dan unas claves para su "recolecta sostenible" e indican que tampoco está permitido coger musgo "en fuentes y aguas epicontinentales donde el musgo esté y pueda estar en contacto con agua en el periodo de avenida ordinaria" o en "terrenos forestales que hayan sufrido un incendio forestal en los últimos 10 años", por ejemplo. E informan de que, para recogerlo, hay que hacerlo en "superficies continuas inferiores a 1 m2, de manera que quede una superficie igual o superior a la extraída en el terreno, repartida homogéneamente. No se debe dañar el sustrato, con un máximo de 3 cm de profundidad, y se deben utilizar herramientas adecuadas que no causen daños al entorno ni dañen el sustrato", explican.