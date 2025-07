El juzgado de Mataró decidirá en los próximos días la continuidad de Can Fugarolas

Este jueves por la mañana ha tenido lugar una vista oral en los juzgados de Mataró de importancia capital para la pervivencia de la propuesta comunitaria y cultural de los colectivos que dan uso, desde hace años, al recinto de Can Fugarolas.

El litigio enfrenta a la Sareb, propietaria de la antigua nave fabril con la Federació Can Fugarolas, la entidad que aúna a una cincuenta de asociaciones que gestionan el espacio. Que la Sareb consiga recuperar el espacio o no está en manos de los juzgados de Mataró, que dictarán la resolución en los próximos días.

Los colectivos que autogestionan el espacio se han concentrado ante los juzgados unos minutos antes de que empezase la vista oral. Allí han pedido a la Sareb que detenga el proceso judicial, al Ayuntamiento que "esté a la altura y movilice los recursos y procesos necesarios para evitar la desaparición" del espacio y, a la ciudadanía, que "defiendan un espacio que les pertenece, fruto del trabajo y el compromiso de muchas personas.

La Federació Can Fugarolas pide a la Sareb que detenga el proceso judicial que puede dejarlos fuera del espacio que llevan años autogestionando / Federació Can Fugarolas

Los usuarios de Can Fugarolas se enteraron de las intenciones de vender el recinto de la Sareb hace dos años, a través de un anuncio en un portal inmobiliario, lo que hizo saltar las alarmas. El reclamo ponía a la venta los 9.490 metros cuadrados edificables que conforman el recinto, tanto la nave industrial de tres plantas como el amplio solar que los colectivos sociales transformaron en un huerto urbano.

La intermediación del Ayuntamiento arrancó un plazo de tres meses antes de ejecutar la venta, pero las negociaciones no prosperaron más allá. En enero del año pasado, la Sareb dio un ultimátum a los colectivos para que presentasen la documentación que acredite el uso que hacen del espacio y evitar el desalojo, pero esta vía tampoco afloró. Así, la Sareb acabó por acudir a los juzgados para pedir el desalojo de los usuarios. Ahora, tras la vista oral de este jueves, la pelota está en el tejado de la justicia.

"A poco tiempo de su desaparición, la Sareb quiere vender la nave al mejor postor y echar a los colectivos de Can Fugarolas. Lo quiere hacer, además, ignorando una propuesta de compra real y sin querer ni siquiera comunicarse, de manera directa, con nosotros", se lamenta la Federació en un comunicado.