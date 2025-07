Los serenos de Mataró cuidarán de las calles de la ciudad en las noches de verano por cuarto año seguido

Con la llegada del verano, las altas temperaturas, y la mayor presencia (y hasta más tarde) de personas en la vía pública, vuelven los serenos a Mataró. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento pone en marcha el servicio de agentes cívicos nocturnos, que trabajarán hasta el 15 de octubre, de miércoles a domingo, de 19:00 a 2:20 horas.

El equipo estará formado por 11 personas (dos coordinadores, tres técnicos de apoyo y seis agentes cívicos) con perfil de integradores sociales. El consistorio destaca en un comunicado que, como novedad de este año, se incorpora al equipo la figura de un técnico de apoyo, que hará de "enlace entre los coordinadores y los agentes cívicos nocturnos" y que permitirá "reforzar y acompañar" sus intervenciones.

El proyecto de agentes cívicos nocturnos está impulsado por el servicio de Convivència, Civisme i Benestar Animal (aunque es necesaria la participación de otros servicios del Ayuntamiento), y en coordinación con la Policía Local, con quien se definen previamente las rutas y los espacios que cubrirán cada noche los empleados municipales.

El gobierno municipal, que ha presentado este martes al equipo de serenos de la mano del alcalde, David Bote, y la concejal de Seguridad, Núria Moreno, vuelve a confiar en esta figura para potenciar la "capacidad preventiva, inspectora y asistencial en el espacio público en horario nocturno". Pese a que los serenos son, en palabras del consistorio, una "figura de refuerzo que en ningún caso hace acciones relacionadas con la seguridad", su razón de ser recae en la intención municipal de "mejorar la percepción de seguridad y civismo".

Así, no sorprende que el Ayuntamiento cite como la primera de las tareas de los agentes cívicos nocturnos la "detección de situaciones de incivismo, conflictos y molestias en el espacio público que provoquen problemas de convivencia". Pero no solo, los once miembros del equipo se cuidarán de detectar "incidencias o incumplimientos de horarios de establecimientos públicos", y apoyarán en los "programas preventivos de carácter transversal en materia de convivencia y civismo", mediante tareas de sensibilización de la ciudadanía.

Los serenos forman parte de las 23 personas contratadas por el Ayuntamiento en el marco de los Planes Locales de Ocupación 2025 de la Diputación de Barcelona, que posibilitan hacer contratos laborales para la realización de trabajos de interés público y carácter social.

2.200 intervenciones en 2024

Durante el verano pasado, los agentes cívicos nocturnos detectaron y comunicaron 1.950 incidencias en el espacio público y recogieron 187 solicitudes, quejas o demandas de la ciudadanía. La mayor parte de las incidencias detectadas en la vía pública fueron referentes a la limpieza (1.187), al mantenimiento (147) y a bienestar social (88).

En lo que respecta a las solicitudes, quejas y demandas de la ciudadanía recogidas por los agentes cívicos nocturnos fueron mayoritariamente referentes al mantenimiento de la vía pública (30), a ruidos y molestias (22), a residuos (16) y a situaciones que generaban sensación de inseguridad (14).