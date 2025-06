Sant Joan 2025 en Mataró: mapa de hogueras y verbenas

Mataró está ya preparada para celebrar la verbena de Sant Joan, una de las festividades más esperadas del año, en la que se celebra el inicio del verano.

A fecha de hoy, hay una única hoguera autorizada, la de las fiestas de la calle de Sant Joan, que como cada año se instalará en Can Maitanquis. Además, se celebrarán una decena de verbenas populares, y también se han autorizado siete casetas y cuatro locales de venta de petardos.

Concretamente, las calles y plazas en que se celebrará una verbena de Sant Joan son las siguientes:

Can Quirze

Carrer Sant Ramón

Carrer Sant Joan

Carrer Mare de Deu del Pilar

Plaça Antonio Marchado

Carrer d'Esteve Cortils

Jardins Escorxador

Carrer Suècia

Carrer Joaquim Torres

Plaça Montserrat Mompart

El Ayuntamiento recuerda que está prohibido encender fuego en las playas de Mataró durante la temporada de baño. Las ADF, además, hacen vigilancia en la zona forestal. El Ayuntamiento hace un llamamiento a seguir los consejos de seguridad de Protección Civil para garantizar una verbena segura. Así, se recomienda comprar los productos pirotécnicos homologados en un establecimiento autorizado, no guardarse los petardos en los bolsillos, utilizar medios seguros para encender el material pirotécnico, no lanzar nunca petardos contra nadie, no lanzar petardos en zonas verdes, a menos de 500 metros de zonas boscosas ni en aglomeraciones de personas y no meter nunca petardos dentro de ladrillos o botellas, porque al explotar hacen metralla que puede hacer mucho daño.

¿Qué tiempo hará para la verbena de Sant Joan 2025?

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) alerta que tanto las mínimas como las máximas subirán un grado más. Además, los termómetros se situarán entre los 28°C y 30°C durante las próximas jornadas

Con los cielos despejados y las temperaturas altas, uno de los días más esperados del año es más que probable que se pueda celebrar al aire libre. El ambiente caluroso predominará a lo largo de la semana y recibirá la verbena de Sant Joan por todo lo alto.

Así que si no hay ningún contratiempo, el cielo estará sereno y se podrá disfrutar de esta noche tan especial al aire libre con la gente que más queremos.