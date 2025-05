Mataró pone a inspectores municipales a controlar el espacio público y disminuir así la carga de trabajo de la Policía Local

El Ayuntamiento de Mataró ha puesto en marcha, como prueba piloto, un 'programa de apoyo a la inspección, información y disciplina' con el objetivo principal de "reforzar el control general de las actividades que se desarrollan en establecimientos o en la vía pública". La medida nace de una propuesta de Junts per Mataró, recogida en el acuerdo para la estabilidad presupuestaria firmado con el gobierno municipal (PSC y Comuns).

La iniciativa, que se sustentará en "actuaciones preventivas e informativas de detección, sanción y criba de anomalías" ha sido presentada este jueves por el alcalde, David Bote, y la concejala de Seguridad, Núria Moreno, acompañados del líder de Junts per Mataró, Alfons Canela. Fuentes municipales explican a este medio que la Policia Local "levanta anualmente unas 3.000 actas por infracciones administrativas" y no dispone de una unidad que se dedique específicamente a realizar inspecciones, de manera que esa tarea se reparte entre todo el cuerpo. Así, la puesta en marcha de este cuerpo de inspectores, "no liberará un número determinado de agentes, sino que ayudará a disminuir la carga de trabajo de la Policia Local".

El equipo de inspección y gestión está formado por tres personas (dos inspectores y un administrativo), que vestirán chalecos logotipados y dispondrán de tarjeta de identificación personal. El programa se pone en marcha en fase de prueba piloto de un año de duración y cuenta con un presupuesto de 113.105 euros.

"El control general de las actividades que se desarrollan en establecimientos o a la vía pública, y del normal funcionamiento de los servicios públicos ―sostiene el Gobierno municipal en un comunicado―, es una de las competencias municipales esenciales para garantizar la seguridad, la orden y la conciliación de intereses en el uso común de la ciudad".

El nuevo cuerpo de inspectores trabajará para "prevenir anomalías y situaciones de riesgo en las actividades, servicios y espacios públicos". Entre otras tareas, inspeccionará y controlará regularmente el cumplimiento normativo de las actividades públicas, gestionará la resolución efectiva de las anomalías y situaciones de riesgo detectadas, sancionará los incumplimientos normativos cuando sea necesario para la resolución de irregularidades, todo ello para "promover una imagen ordenada y segura de la ciudad". En todo caso, el consistorio explica que los ámbitos que se priorizarán "se irán modificando a partir de una evaluación continua de necesidades y demandas, y de capacidad operativa y de gestión".

Así, los inspectores procurarán que los establecimientos cumpla la normativa en lo que respecta a las licencias y autorizaciones, la seguridad sanitaria y alimentaria, las limitaciones horarias, contaminación acústica, venta y consumo de alcohol o gestión de residuos comerciales. En lo que concierne a las actividades en la vía pública, vigilarán la vigencia de las licencias y autorizaciones de actividades y ocupaciones, terrazas, limitaciones horarias, residuos voluminosos y domésticos, publicidad, incivismo, tenencia animal o venta ambulante. Finalmente, en cuanto a los servicios municipales, controlarán posibles anomalías de funcionamiento en los mismos, daños en la vía pública, así como en elementos y mobiliario urbano.