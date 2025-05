Vecinos de Mataró se manifestarán "contra la inseguridad y la violencia" tras semanas de tensión en el barrio de Cerdanyola

El pasado 9 de abril, dos individuos intentaron ocupar una vivienda en el barrio de Cerdanyola de Mataró, pero la actuación de Mossos y Policía Local lo impidió. Esa misma noche, en respuesta al operativo policial, se produjeron algunos altercados con la quema de contenedores y papeleras. Disturbios que se sucedieron prácticamente cada noche, hasta llegar a su culmen el 14 de abril, cuando unas sesenta personas recibieron a los Mossos d'Esquadra con el lanzamiento de objetos. El 23 de abril, tres menores propinan una brutal paliza a un niño de 13 años en las inmediaciones de dos centros educativos de la capital del Maresme. La escena queda grabada y, tres días más tarde, el video se hace viral. Las puertas de la escuela La Llàntia se llenaron de pintadas con mensajes racistas y xenófobos contra el islam, en alusión a la nacionalidad de los agresores, que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. El 29 de abril, una pelea con armas blancas en un piso del barrio de Cerdanyola acaba con un herido grave.

Casi un mes después de que el intento frustrado de ocupación prendiese la chispa de la tensión social en el barrio, un grupo de vecinos conformados en la llamada 'Plataforma Veïnal per la Seguretat de Mataró' ha convocado una manifestación para este martes a las 19:00 horas en la plaza Onze de Setembre (popularmente conocida como 'Can Morros') con el lema 'Hoy es Cerdanyola, mañana puede ser tu barrio'. Aseguran que la protesta "va de poder vivir en paz y seguridad, va de no tener miedo cuando salimos a la calle, va de que nuestros hijos puedan ir tranquilos". En una publicación en X, indican que la manifestación "no va de partidos ni de ideologías, sino de sentido común".

Aunque no se ha postulado como convocante, las redes sociales del grupo local de Vox en Mataró han difundido durante los últimos días la convocatoria de la protesta. Otras agrupaciones afines al partido de ultraderecha, como 'Deport Them Now' ('Deportémoslos ahora', traducido al castellano), también han apoyado la concentración, relacionando directamente su convocatoria con la brutal paliza que recibió el menor de 13 años.

Dos días después, la plaza de l'Onze de Setembre será el inicio de otra manifestación, en esta ocasión de signo diametralmente opuesto. Una red de entidades, de entre las que destaca el Sindicat d'Habitatge de Mataró, han convocado una protesta para el 8 de mayo "contra el racismo y los desahucios". La marcha comenzará en Can Morros y se dirigirá hasta el Ayuntamiento (donde se estará llevando a cabo el pleno ordinario del mes de mayo) para denunciar la "insostenible" situación del acceso a la vivienda en la capital del Maresme: "En los barrios de Mataró, la gente de clase trabajadora no puede acceder a un piso―señalan en una publicación en X―, alquileres carísimos, familias compartiendo una habitación en pisos minúsculos, gente viviendo en trasteros e infraviviendas, desahucios cada día de la semana".

Fue el alcalde de Mataró, David Bote (PSC), quien aseguró a mediados de abril (justo en el momento de máxima tensión social en Cerdanyola) que la situación en el barrio se estaba viendo agravada, precisamente, por las acciones tanto de los activistas por la vivienda ―a quienes acusó sin mencionarlos de "justificar la violencia"―, como por los partidos o grupos que "están aprovechando el miedo" para extraer rédito político. Tanto a unos como a otros, Bote pidió que "cesasen inmediatamente en su conducta".