La Fiscalía de Menores investiga la brutal paliza que tres menores propinaron a un niño de 13 años en Mataró

La violenta paliza que tres menores de edad propinaron a un chico de 13 años en Mataró el pasado miércoles 23 de abril pasó relativamente desapercibida hasta que, llegado el fin de semana, un video de la agresión empezó a correr por las redes sociales. La filmación muestra como la víctima cae al suelo tras recibir una violenta patada y como los agresores se ceban con el chico, que no puede defenderse. Ninguna de las personas presentes hace ademán de interceder para detener la agresión en ningún momento, tampoco por el autor del video, que no para de grabar.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del Institut Puig i Cadafalch y las escuelas La Llàntia y El Turó, aunque la policía no confirma que ni los agresores ni el agredido sean alumnos de estos centros educativos. Lo que sí han corroborado los Mossos d'Esquadra es que los tres autores de la paliza están identificados y denunciados penalmente ante la Fiscalía de Menores, que se hará cargo del caso.

Por el momento, y al tratarse de menores, la policía catalana no ha facilitado más información sobre la investigación. Poco después de que el video de la agresión se hiciera viral ―una práctica, la de grabar una agresión y colgarla en redes, que Save the Children advierte "se ha ido extendiendo en España durante los últimos años"―, las puertas de la escuela La Llàntia se llenaron de pintadas con mensajes racistas y xenófobas contra el islam, en alusión a la nacionalidad de los agresores. Mensajes que al poco fueron limpiados por el Ayuntamiento: "Las pintadas son condenables y ofensivas", se lamentó este lunes el alcalde de Mataró, David Bote, ante la televisión local. Bote expresó también su condena, y declaró que el consistorio está en contacto con la familia: "Somos un municipio con una política de tolerancia cero y no queremos este tipo de actitudes en la ciudad".

Resultado de los múltiples golpes que recibió el pequeño, tuvo que ser trasladado al Hospital de Mataró, donde fue atendido pero no tuvo que ser ingresado, de manera que se pudo recuperar en su domicilio. La víctima y su familia reciben desde entonces "acompañamiento" por parte de la policía catalana. Concretamente, el chico accede y se marcha de su centro educativo acompañado por agentes de los Mossos.