Parlon defiende la actuación policial en Mataró y llama a trabajar con los menores implicados para ayudarles a "canalizar la rabia"

La consellera de Interior, Núria Parlon, se ha reunido este jueves con el alcalde de Mataró, David Bote, y los responsables policiales de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local para analizar los altercados de la última semana en el barrio de Cerdanyola de la capital del Maresme. Parlon cree que la situación está en vías de normalizarse y ha hecho un llamamiento a preparar "el día siguiente" con los menores implicados en los hechos para ayudarles a "canalizar la rabia" y buscar fórmulas para que vean en Mataró una "ciudad de oportunidades".

En cualquier caso, Parlon ha defendido la actuación policial. "Los incidentes son reprobables y las detenciones se tenían que producir", ha señalado.Una intervención más laxa, ha dicho, habría sido contraproducente. "No se pueden quemar 30 contenedores y que no pase nada", ha recalcado.

La consellera ha admitido que la ciudad ha vivido días "complicados" y momentos "difíciles" en el barrio de Cerdanyola. La escalada de violencia callejera comenzó a raíz de una intervención policial que evitó una ocupación de un domicilio en la calle de València, lo que desencadenó los primeros disturbios. En una semana se han quemado una veintena de contenedores en el barrio, cerca de 30 en el conjunto de la ciudad, y se han realizado nueve detenciones, la mayoría de ellos menores.

Este hecho es uno de los que más preocupan al Departament d'Interior y la propia consellera ha trasladado al alcalde de la ciudad, David Bote, la necesidad de impulsar medidas más allá del ámbito policial para "recupear la buena convivencia" y "trabajar para la igualdad de oportunidades".

El "ascensor social"

Parlon también ha hecho un llamamiento a analizar la alta participación de menores en estos disturbios y a establecer un "diálogo" con ellos. "La gente más joven y los menores deben ver que en Mataró tienen oportunidades educativas, ocupacionales y para disfrutar de una vida en la que tengan ascensor social", ha explicado la consellera.

Esto no quita, sin embargo, que la actuación policial de los últimos días no esté justificada. Parlon ha recordado que "hay líneas rojas que no se pueden traspasar".

También se ha vuelto a pronunciar al respecto Bote, que ha pedido "respeto" para la ciudad tras días de "mucha preocupación" por lo que estaba ocurriendo en el barrio de Cerdanyola. El alcalde ha pedido a colectivos de posicionamientos "extremos" que no aprovechen la angustia de los vecinos para sacar un rédito político.

"Como ciudad continuaremos nuestras batallas y nuestras luchas por seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. El punto de partida es el respeto a las normas", ha concluido Bote.