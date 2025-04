Cuatro menores más detenidos por disturbios en Mataró: “Muchos de ellos no saben por qué tiran piedras”

Continúan los disturbios nocturnos en el barrio de Cerdanyola de Mataró, que ya se extienden desde hace una semana. Esta madrugada de martes, grupos de jóvenes han quemado dos contenedores en el barrio de Cerdanyola y un tercero en la zona del Pla d'en Boet. Además, los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro menores acusados de daños y desórdenes públicos. Sin embargo, uno de ellos tiene menos de 14 años, lo que le convierte en inimputable, así que la policía lo ha tenido que entregar a sus padres.

El primer contenedor se quemó a las 20:30 horas el paseo de Ramon Berenguer III; el segundo, diez minutos más tarde en la calle Rosselló. El tercero, sobre las 21:30 horas en la avenida de Lluis Companys. La presencia policial constante en el barrio, que el alcalde Bote asegura se mantendrá "hasta que sea necesario", ha permitido las cuatro detenciones realizadas. El Sindicat d'Habitatge de Mataró ―crítico con las políticas de seguridad y vivienda de un ejecutivo local a quien acusa de "querer apagar el fuego con más gasolina"― ha manifestado en un reciente comunicado que "a medida que aumenta la presencia policial, aumenta también el malestar en el barrio".

Por su parte, en una entrevista concedida a 'Rac 1', el intendente de Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, ha destacado que la solución a la creciente tensión social en el barrio "no puede ser solo policial", más allá de que el cuerpo de Mossos d'Esquadra "es el responsable de impedir que personas o colectivos organizados impongan dinámicas que dificultan la convivencia". Para Rodríguez, lo que se está viendo en los últimos días en el barrio "es la corteza de los problemas" de Cerdanyola, que son comunes también a otros territorios, y que producen que "la percepción de desigualdad sea activa" entre los vecinos de un barrio "con una fractura social importante".

Por todo ello, el intendente entiende que la ocupación frustrada del pasado 9 de abril, germen de unos altercados que se han ido sucediendo noche tras noche, no puede ser entendida como la única explicación a los disturbios. "Si les preguntas a los jóvenes, menores en su mayoría, que han tirado piedras o quemado contenedores estos días por qué lo hacen, no te saben contestar", ha manifestado Rodríguez, que ha añadido que el cuerpo de Mossos d'Esquadra "mantiene interlocución" con personas cercanas a las que están protagonizando los incidentes "para que la situación no se extienda".

Los tres contenedores que han ardido en la pasada madrugada en la ciudad se suman a los 24 que han quedado convertidos a cenizas en la última semana. Desde el 9 de abril, se han producido nueve detenciones, cinco de las cuales a menores de edad. Los tres detenidos en la pasada noche que tienen más de 14 años ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.