Cabras para evitar los incendios forestales: un rebaño mantendrá limpio el sotobosque de Mataró

Mataró utilizará un rebaño de cabras para mantener limpias las franjas de protección contra incendios de las urbanizaciones del municipio. Concretamente, los trabajos permitirán adecentar una extensión conjunta de 49,55 hectáreas en las urbanizaciones de La Cornisa, Can Marquès, La Fornenca, Can Quirze, Les Sureres, Can Vilardell y Can Serra.

La idea pasa por mantener limpio el sotobosque, a través del pasto de vegetación leñosa. Las cabras reducen la carga combustible limitando así el riesgo de propagación del fuego. El Ayuntamiento subraya que el pasto regenerativo "mejora la calidad del suelo, fomenta la regeneración de la vegetación y mejora la biodiversidad".

El mantenimiento de las franjas se realizaba hasta ahora en Mataró cada dos años en las siete urbanizaciones mencionadas, que se encuentran fuera del casco urbano. Los trabajos se hacían de forma mecánica con una máquina desbrozadora o con una motosierra, lo que provocaba inconvenientes como el ruido, un mantenimiento irregular y la degradación del suelo. Ahora, el Ayuntamiento apuesta por una "gestión más sostenible" y de regularidad anual.

Previamente, el consistorio contrató una diagnosis del potencial de pasto de las franjas de protección de las urbanizaciones a la entidad 'Ramats de foc', que analizó tanto la tipología de pasto en la zona (pinares de pino carrasco con sotobosque de romero, tomillo y brezo de invierno, o con lentisco y coscoja), como la dimensión del rebaño que se necesitaba para llevar a cabo el mantenimiento.

No en vano, los vecinos que viven rodeados de masa forestal o a menos de 500 metros de ella han de disponer de franjas de protección contra incendios, con el objetivo de minimizar al máximo las consecuencias que puede sufrir una urbanización o un núcleo de población en caso de incendio forestal. Se trata de mantener libre de vegetación seca una franja exterior de al menos 25 metros de anchura.

Para realizar el pastoreo, el gobierno municipal ha contratado a la entidad Badacabres, que forma parte de la Associació de Pastors del Montnegre i el Corredor, y que dispone de un rebaño de 250 cabras localizadas en la población de Sant Cebrià de Vallalta, a unos 20 kilómetros de la capital del Maresme. La empresa tiene experiencia en pasto regenerativo, mediante la rotación constante del ganado, y actualmente también limpia las franjas de otros municipios de la comarca como el mismo Sant Cebrià y Santa Susanna.

Se prevé que el rebaño se desplace hacia Mataró esta misma semana para realizar las tareas contratadas. Las cabras pacerán en la zona hasta finales de abril. Lo harán durante ocho horas al día y, de noche, se guardarán en un cercado móvil. La empresa también dispone de una sala de ordeñar móvil para extraer la leche de los animales diariamente.

La iniciativa tiene un coste aproximado de 18.000 euros, que se tendrá que complementar con trabajos mecánicos en los puntos donde el terreno sea de difícil acceso para los bóvidos y allí donde se tenga que talar algún árbol debido a su situación. El Ayuntamiento recuerda que el coste total del mantenimiento de las franjas de protección contra incendios lo asumen los propietarios de las fincas mediante un precio público regulado en las ordenanzas fiscales.