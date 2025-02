La vivienda se polariza en Mataró: de más de un millón de euros por un chalet a 60.000 euros por un piso ocupado en Rocafonda

Los principales portales inmobiliarios sitúan el precio medio del m² en Mataró por encima de los 2.000 euros, así como el precio medio de compra de una vivienda alrededor de los 180.000 euros. Ahora bien, en los mismos portales abundan anuncios de viviendas valoradas por encima del millón de euros, por ejemplo en la nueva fachada marítima. Sin embargo, también hay reclamos de vivendas a precios inusualmente bajos, por debajo de los 100.000 euros. En su mayoría, se trata de casas ocupadas que se ponen a la venta pese a la situación del inmueble. Una polarización que no es tradicional en la ciudad y que es fruto de la llegada de obra nueva selecta y el desplome de la gama baja.

Solo en los portales Habitaclia e Idealista se pueden encontrar fácilmente unos 200 anuncios de viviendas en Mataró por encima del millón de euros, aunque tampoco es difícil dar con casas valoradas en hasta 6 millones. Se trata de inmuebles situados en barrios muy cotizados, como el Centre o el Eixample. Por contra, al buscar fincas por un precio máximo de 90.000 euros, solo en Habitaclia afloran 64 anuncios de pisos ocupados en las diez primeras páginas de búsqueda. Con estos filtros en el rastreo de pisos, las pocas viviendas publicadas que no están ocupadas ilegalmente se encuentran arrendadas por inquilinos que pagan rentas bajas.

Que en un mercado con viviendas tan caras las haya también que cuestan 60.000 euros "no es un milagro ni una estafa", señala el Sindicat d'Habitatge de Mataró. "Mayoritariamente, son pisos que se venden con gente dentro". Sin opción a ser visitados, las fotografías "pueden no corresponder con el estado actual del inmueble", como se lee en los anuncios. Son muy claros al respecto: "El precio ha sido fijado en atención a que se adquiera en estado de ocupado, por lo que no aplicaría dicho precio si en el momento de formalización de la escritura pública el inmueble se encontrara libre de ocupantes".

Anuncio de un piso ocupado a la venta por 77.000 euros en el barrio de Rocafonda de Mataró / EP

"Se ha creado un mercado en que hay propietarios que deciden poner igualmente a la venta su piso aun estando ocupado, viendo que no lo recuperarán pronto y para tener ingresos, para recuperar al menos una parte", explica el subdirector general del grupo Donpiso, Emiliano Bermúdez. Se trata de viviendas localizadas en algunos de los barrios más pobres de la ciudad, como Cerdanyola o Rocafonda, en una horquilla que oscila entre los 60.000 y los 100.000 euros. A pocos minutos de estos barrios se levantan las selectas urbanizaciones de Can Quirze o El Rengle, donde se encuentran los precios de compra más caros.

Las ofertas de pisos ocupados no están pensadas para el cliente finalista, señala Bermúdez, sino que como se lee en los anuncios, se trata de una "oportunidad solo para inversores". Si bien el comprador "se beneficia de comprar a bajo precio", Bermúdez apunta que también "asume la problemática de expulsar al ocupa por la vía judicial, comúnmente, así como de hacer frente a los costes de reforma, y al tiempo que se tarda en volver a disponer de la vivienda".

Sin embargo, la judicial no es la única manera de expulsar a los ocupas: "Existe la tipica vía del propietario que contrata a empresas de desocupación, que están en el límite de lo legal y lo ilegal y que está siendo utilizada por muchos dueños ante la impotencia que causa emprender la vía judicial". Bermúdez describe el proceso legal para expulsar a los ocupantes como "lento y farragoso", y señala que cuando finalmente el comprador recibe la vivienda tras un desalojo, "normalmente queda bastante maltrecha, y los costes los tiene que asumir el comprador". El representante de Donpiso puntualiza que su empresa "no toca este tipo de activos" debido a que la gestión de los mismos es "desagradable".

Ático ocupado en venta por 82.000 euros en el barrio de Cerdanyola de Mataró / EP

Aunque en menor medida, también se encuentran viviendas a la venta en las que vive alguna persona con un contrato de alquiler. "A menudo se trata de pisos que provienen de la crisis hipotecaria de 2008, en que los inquilinos consiguieron contratos de alquiler social y de los que ahora bancos y fondos buitre se deshacen sin miramientos", denuncian desde el Sindicat, donde asesoran desde hace meses a vecinos que han visto como su piso se ponía a la venta con ellos viviendo ahí. "Es muy grave, porque este tipo de inquilinos tienen derecho de tanteo y retracto, de adquisición preferente", añaden. Algunos anunciantes, incluso, aseguran disponer de "una amplia cartera de inmuebles ocupados y alquilados".

Piso ocupado a la venta por 69.000 euros "ideal para inversores" en la avenida Amèrica de Mataró / EP

Para Bermúdez "no son casos aislados", sino que es un hecho que ocurre "prácticamente en cualquier localidad con un gran número de pisos ocupados". "En Catalunya pasa más, porque es la comunidad autónoma con más ocupaciones", defiende.

Preguntadas al respecto, fuentes municipales se limitan a recalcar que "la disparidad de precios de la vivienda en función del sector de la ciudad y del estado del inmueble no es un fenómeno que se dé solo en Mataró". Y recuerdan que los municipios no tienen "competencia ni herramientas para influir" en el hecho que se pongan a la venta pisos ocupados o alquilados.

