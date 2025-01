La Policía Local de Mataró recupera una silla de ruedas infantil robada en un maletero: "¡Qué alegría poder devolverla!"

Sobre las diez de la noche del pasado sábado, Andrea y Ausiàs dejaban aparcado su coche en las inmediaciones de la parroquia de la Mare de Déu de l'Esperança de Mataró. En el maletero, guardaban la silla de ruedas de la hija de ambos, Marina, de tres años y medio. Horas después, sobre las 12 del mediodía del domingo, la silla de ruedas había desaparecido. A partir de entonces, los progenitores activaron sus redes de contactos, tanto digitales como físicas, para dar con el paradero de la silla, un elemento imprescindible para el día a día de la pequeña, que tiene una movilidad muy reducida debido a una pluridiscapacidad provocada por una enfermedad rara.

"La primera reacción al no ver la silla de ruedas en el maletero fue quedarme de piedra, un susto emocional", explica a EL PERIÓDICO Andrea, que añade que este tipo de recursos no son nada ordinarios: "No hay muchos tipos de sillas para niños, se hacen a medida de las necesidades y con prescripción médica". Sin silla, el horizonte de autonomía para Marina se reducía notablemente. El "apaño" momentáneo consistió en recuperar un antiguo carrito para bebé, que hiciese las veces de la tan necesaria silla: "Si nos llega a pasar con una niña más grande, se hubiese quedado aislada", se lamenta Andrea.

En pocas horas, abundaban los usuarios de redes sociales que habían compartido el mensaje de socorro de Ausiàs y Andrea: "La foto corrió mucho, alguien me dijo que le había llegado por cuatro vías diferentes". Afortunadamente, el periplo terminó apenas dos días después. Ayudó que las llantas de la silla estuviesen decoradas con dibujos de leones, lo que la hacía más reconocible. Un vecino avisó a la pareja de que había visto la silla, atada a una farola, y que había avisado a la policía local, que la custodió hasta la comisaría municipal: "Los leoncitos han hecho que la silla vuelva a casa", se congratula Andrea.

Dado que se encontró ligada, la madre sostiene que los que se llevaron la silla "no querían que siguiese pasando de manos" y que, en el fondo, "la querían devolver". "Me gusta pensar que aún quedan códigos y que el sistema de valores aún aguanta", sostiene Andrea. El alivio de los progenitores fue mayúsculo: "Si no la llegamos a recuperar, no hubiésemos podido tener otra silla para Marina hasta el mes de mayo", asegura, con relación a los dilatados plazos y requisitos obligatorios para hacerse con una silla de ruedas infantil personalizada a las necesidades del usuario.

La Policia Local de Mataró se ha sumado a la alegría de la familia con un mensaje en X: "¡Qué alegría poder devolverla!", aseguran. "Bien está lo que bien acaba, como dicen, y lo más importante de todo es que la Marina ha recuperado la silla y la familia ya podemos descansar", celebra la familia. El episodio, que Andrea describe como una "bonita historia de la fuerza que tiene la comunidad cuando se activa", ha provocado en esta madre de Mataró una reflexión más profunda. Asume que, si bien la historia "ha generado un estado de opinión colectiva en la ciudad" de que lo ocurrido "no estaba bien", Andrea echa de menos que la concienciación de la ciudadanía sobre los problemas de movilidad no vaya más allá: "Tenemos un mundo muy poco habitable, solo hay que ver el poco caso que algunos le hacen a las plazas de aparcamiento asignadas a usuarios con movilidad reducida", se lamenta.