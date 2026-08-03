Los museos de Barcelona despliegan su programación de verano con actividades para todos los públicos

Barcelona vivirá un verano lleno de cultura gracias a la programación especial de los museos de Barcelona , que desplegarán durante los meses de calor una amplia oferta de exposiciones, conciertos, proyecciones, visitas comentadas y actividades para toda la familia. Los diferentes equipamientos museísticos de la ciudad se consolidarán así como espacios de descubrimiento, creación y participación abiertos a todos los públicos.

Exposiciones

La temporada llega marcada por numerosos estrenos expositivos. Entre las propuestas destacadas están ' Barcelona y el cielo. Globo, aeroplanos y fotografía ' , en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona; las nuevas muestras de la Virreina Centro de la Imagen dedicadas a Frederic Amat y Juana Dolores; la exposición ' El pueblo gitano de Catalunya: historia y cultura ' , en el Museu d'Història de Catalunya, o ' Feminismos fílmicos: 1976-2026 ' , en la Filmoteca de Catalunya. También se suman iniciativas vinculadas a la arquitectura contemporánea , en el Museu del Disseny de Barcelona - DHub, nuevas exposiciones en el Castillo de Montjuïc y la futura muestra 'Moltes Mercès', que inaugurará el Museu Frederic Marès en septiembre.

Música y artes escénicas

La música y las artes escénicas tendrán también un papel protagonista. Se podrá seguir una nueva edición de ' Òh!pera, microóperas de nueva creación ' , en el Recinte Fabra i Coats y en el Espai Bota, mientras que las tardes musicales en el monasterio llenarán de sonidos medievales, renacentistas y contemporáneos el Real Monastir de Pedralbes. También habrá conciertos en el Museu d'Història de Catalunya, la Fundació Joan Miró, el Museu de la Música, el Santa Mònica y otros equipamientos de la ciudad.

Cine

El cine estará igualmente presente con propuestas como el ciclo Pantalla Pavelló , en el Pavelló Mies van der Rohe, o las proyecciones de Sinfonías de Ciudad , que cada verano presenta el CCCB. Paralelamente, el Museu d'Història de Barcelona ofrecerá una extensa programación que incluye el tradicional 'Born de noche', itinerarios centrados en la historia de las mujeres, actividades vinculadas a la memoria LGTBI y visitas a sus espacios más recientes.

Actividades familiares

Los más pequeños también encontrarán una oferta especialmente pensada para ellos. Museos como el de la Música, el Etnológico y de Culturas del Mundo, el Nacional d'Art de Catalunya o la Fundació Joan Miró programarán talleres, visitas participativas y actividades creativas. Otros equipamientos como el CosmoCaixa, el Museu Marítim, el Museu de Ciències Naturals, el Jardí Botànico o el Museu de la Xocolata completarán una agenda estival que invita a descubrir la ciudad a través de la cultura.

Con esta programación diversa y descentralizada, los museos de Barcelona se convierten en uno de los grandes atractivos del verano, con experiencias culturales para disfrutar en familia, con amigos o de manera individual en todos los rincones de la ciudad.

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