Barcelona pone en marcha la gran remodelación del recinto ferial de Montjuïc

La primera fase de remodelación del recinto ferial de Montjuïc empieza con el derribo de los palacios 4 y de Congresos, donde se construirá el futuro palacio multifuncional, y la retirada de las cubiertas de fibrocemento del Palau d’Alfons XIII y del antiguo Palau del Vestit. Los nuevos espacios se inaugurarán coincidiendo con el centenario de la Exposición Internacional de 1929.

Una grúa de 200 toneladas y un brazo de hasta 60 metros se encargan de la demolición del Palacio 4 y del actual Palacio de Congresos. El hormigón derribado se reaprovechará para la construcción, en el mismo espacio, del nuevo palacio multifuncional, obra de los arquitectos Smiljan Radić, reciente ganador del Premio Pritzker de arquitectura, Miquel Mariné Núñez, Beatriz Borque y César Rueda Bonet.

Se trata de un conjunto monumental de 20.500 m² distribuidos en dos plantas, que apuesta por la transparencia y por liberar fachadas, mediante una estructura metálica ligera con una mejor integración con el entorno urbano. El proyecto también incluye la creación de una pasarela ajardinada en la fachada de la avenida de la Reina Maria Cristina.

El nuevo Palacio de Congresos y Palacio del Vestido

También están en marcha los trabajos para remodelar el actual Palacio de Alfons XIII, preservando la estructura original, diseñada por Josep Puig i Cadafalch, que se convertirá en el nuevo Palacio de Congresos de Barcelona. El nuevo edificio, ideado por Forgas Arquitectes, Archambac (Arquitectura Sideral) y Álvaro Alejandro Fernández, propone un conjunto de espacios renovados que incluyen un nuevo acceso desde la plaza de Carles Buïgas, un patio jardín de 6.670 m² y un gran auditorio con capacidad para 2.025 personas.

Finalmente, el Palacio del Vestido se transformará para ser la sede de un nuevo centro de innovación y actividad económica vinculado a la institución ferial. El proyecto, firmado por el equipo formado por Bjarke Ingels Group y MIAS Arquitectura, prevé conservar la columnata y la fachada frontal en la plaza de Espanya, diseñada por Josep Maria Jujol. Se trata de un edificio funcional y flexible de tres plantas en forma de Z rodeado de espacios ajardinados abiertos al público, que incluirá un equipamiento comunitario polivalente, que ampliará la oferta de espacios de uso vecinal en los barrios de la Font de la Guatlla y Hostafrancs.

La inversión prevista para la construcción del nuevo pabellón multifuncional y la rehabilitación del Pabellón de Alfonso XIII es de 250 millones de euros, y la de la remodelación del Palacio del Vestido, de 40 millones de euros.

A partir del 2029, una vez finalizados estos tres edificios, se abordará la segunda fase de la remodelación, que incluirá la reforma del Palacio de las Comunicaciones (Palacio 1) y del Palacio de la Metalurgia (Palacio 8). Está previsto que el total de las obras se acabe en el año 2035, sin afectaciones de la actividad ferial en el recinto de Montjuïc durante el proceso.