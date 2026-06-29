La ciudad gana 75 nuevos espacios de sombra este verano

Barcelona suma nuevas 75 instalaciones a la ciudad, lo que se traduce en más de 200 espacios de sombra nuevos en tres años, hasta el 2027. El Programa de sombras tiene un presupuesto global de 11 millones de euros y se prevé crear más de 40.000 metros cuadrados de superficie de sombra.

La estrategia del Programa de sombras, enmarcada en el Pla Clima , apuesta por la incorporación de estructuras de sombra, permanentes o temporales, especialmente en aquellos lugares donde no es viable la plantación de arbolado. Estas soluciones permiten actuar de manera ágil y efectiva para reducir la temperatura y mejorar el bienestar urbano. Un estudio ambiental determina que la instalación de estos elementos de sombra reduce la irradiación solar directa en un 80%, con medidas puntuales de hasta 12 °C de diferencia entre el sol y la sombra.

'Render' de sombras en el paseo Marítimo / Ajuntament de Barcelona

Sombras singulares en el paseo Marítimo, la plaza Comercial y la avenida del Portal de l’Àngel

Se han resuelto los concursos de diseño de las sombras singulares que se instalarán durante el verano del 2027 en el paseo Marítim, y en el verano del 2028 en la avenida del Portal de l’Àngel y en la plaza Comercial.

Las tres propuestas innovadoras se integran paisajísticamente en el entorno, son sostenibles, de carácter modular, fácilmente instalables y desmontables, y pueden tener la capacidad de ser replicadas en otros lugares de la ciudad. La suma de estos tres espacios supone la generación de más de 5.000 metros cuadrados de sombra y se dispone de un presupuesto de 2,3 millones de euros.

'Render' del proyecto en la plaza Comercial / Ajuntament de Barcelona

En el paseo Marítim, dos unidades de sombra cubrirán un total de 1.600 metros cuadrados. El proyecto escogido propone una estructura de columnas con telas que generan un paisaje de dunas ligeras.

En la plaza Comercial, el proyecto, que cubre una superficie de 1.400 metros cuadrados, propone trasladar a la plaza los motivos geométricos de la fachada y la cubierta del mercado del Born. Las teles, de forma romboidal, se agrupan formando una red que sigue el patrón que dibujan los ladrillos en la fachada.

En la avenida del Portal de l’Àngel, el proyecto cubre una superficie de 2.000 metros cuadrados. La propuesta consiste en una estructura ligera de sombra formada por módulos hexagonales, inspirados en el motivo de la baldosa de Gaudí presente en las calles de Barcelona, reinterpretada desde un lenguaje más actual.