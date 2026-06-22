Más de quinientos refugios climáticos para combatir el calor este verano
Se activa el dispositivo municipal preventivo para hacer frente al calor, un conjunto de actuaciones orientadas a proteger la salud de la ciudadanía ante el aumento de las temperaturas extremas de junio a septiembre
En este marco se impulsa un año más la Red de Refugios Climáticos de Barcelona, con más de quinientos espacios habilitados en toda la ciudad, cerca de un centenar más que el año pasado. El 99,2% de la ciudadanía dispone de un refugio climático a menos de 10 minutos a pie de casa
La Red de Refugios Climáticos es una medida preventiva frente al calor que incluye una gran variedad de espacios, como bibliotecas, centros cívicos, equipamientos deportivos, museos o espacios verdes con condiciones adecuadas de sombra y confort. Más del 75% de los espacios son equipamientos interiores y el resto son exteriores, como parques y jardines, interiores de manzana, patios de escuela, juegos de agua y algunas piscinas. Esta diversidad permite dar respuesta a diferentes necesidades y usos de la ciudadanía. Los refugios se conciben como espacios inclusivos y abiertos a todo el mundo, pero son especialmente relevantes para personas en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, niños y niñas o personas con dificultades para mantener un confort térmico adecuado en casa.
Por segundo año consecutivo, el Ajuntament de Barcelona también apuesta por los microrefugios climáticos, un tipo de espacios de pequeño formato que ofrece refugio puntual ante el calor extremo. Este año, se incorporan más de sesenta microrefugios que permiten ampliar la capilaridad de la red y facilitar puntos de descanso e hidratación cercanos, especialmente en zonas con menos disponibilidad de equipamientos de gran formato. Estos espacios pueden ser farmacias, comercios o entidades que ponen a disposición de la ciudadanía un espacio interior gratuito y accesible para descansar durante un rato corto en condiciones de confort térmico.
Uno de los principales esfuerzos de este dispositivo se centra en asegurar la disponibilidad de refugios durante agosto. En este sentido, durante este mes, la red mantiene una cobertura significativa: los domingos de agosto el 92,3% de la población tiene un refugio a menos de 10 minutos a pie y el 49% a menos de 5 minutos.
Barrios desfavorecidos
Este año, además, se ha vuelto a poner un énfasis especial en ampliar la red en los barrios con menos cobertura y más vulnerabilidad ante el calor. En estos barrios la incorporación progresiva de nuevos espacios está permitiendo mejorar significativamente el acceso a refugios climáticos, con un 99,5% de cobertura a 10 minutos y un 80,3% a 5 minutos, reduciendo así la brecha territorial en el acceso a espacios de confort térmico. Además, como novedad, en el marco del Pla de Barris, se han programado distintas actividades culturales y para el público familiar durante los meses de julio y agosto.
Este 2026 también se vuelve a impulsar el servicio de patios abiertos como refugios climáticos en escoles bressol municipales, que estarán abiertos los sábados de junio, julio, agosto y la primera quincena de septiembre, entre las 10.30 y las 13.00 horas. Con entrada libre y gratuita, se dirigen principalmente a niños y niñas de hasta 6 años acompañados de sus familias.
La Red de Refugios Climáticos es una medida preventiva que forma parte del Pla Calor, la estrategia de Barcelona en el marco del Pla Clima para adaptarse al cambio climático y reducir la vulnerabilidad ante el aumento de las temperaturas.
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