Los Premios Agenda 2030 Barcelona + Sostenible reconocen las mejores iniciativas para la sostenibilidad

Se trata de premios de carácter honorífico que el Ajuntament de Barcelona impulsa para reconocer y difundir los proyectos, las iniciativas y las acciones extraordinarias que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y al Compromiso ciudadano por una Barcelona + Sostenible 2024-2034 , y que refuerzan el papel de la ciudad como referente internacional en sostenibilidad urbana.

Este año la convocatoria ha constado de diez modalidades agrupadas en dos grandes categorías: ODS y retos de sostenibilidad, centrados en la descarbonización, el ahorro de agua y la adaptación al calor. Con motivo de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura , tres de los seis premios vinculados a los retos se han dirigido específicamente a soluciones aplicadas en edificios.

En esta cuarta edición de los premios, se han presentado a la convocatoria un total de 59 candidaturas de organizaciones de la Red Barcelona + Sostenible . Todas se han publicado en formato resumido en la plataforma decidim.barcelona .

El jurado, presidido por Laia Bonet e integrado por quince representantes del Consejo Ciudadano por la Sostenibilidad y del Consejo de Ciudad, ha valorado especialmente la innovación, el impacto social y la capacidad de replicabilidad de las propuestas.

Categoría ODS

Desfake Clima: programa de la Asociación Verificat que combate la desinformación climática con herramientas de periodismo y ciencia. Se destaca su carácter innovador, ya que aplica metodologías del periodismo y la verificación de datos en el ámbito educativo.

Barcelona Revolta’t: iniciativa de Tarpuna que activa comunidades para gestionar residuos orgánicos de manera circular. Se destaca la participación como eje central del proyecto, así como su modelo de gestión circular de los residuos orgánicos.

La meva Energia: aplicación de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) que facilita la autonomía energética de hogares vulnerables. El jurado ha valorado especialmente su carácter innovador.

Educació per a la llibertat: programa de Open Arms que trabaja los derechos humanos con metodologías vivenciales y participativas. Se destaca la calidad pedagógica y la capacidad de integrar pensamiento crítico y empatía.

Entrega de Premios Agenda 2030 Barcelona + Sostenible / Alba Duque

Categoría 'Retos de sostenibilidad'

Green Breath: proyecto de la Fundación Gestión Sanitaria de la Santa Creu i Sant Pau que reduce el impacto climático de los inhaladores en el sistema sanitario. El jurado subraya su carácter transformador y escalable.

24 viviendas industrializadas de Sant Martí: edificio de bajas emisiones de COMA Arquitectura y Martí Sanz Arquitectura que ejemplifica la construcción modular y eficiente. Se destaca que es un modelo ejemplar y replicable.

Llars a punt: programa de Aigües de Barcelona que detecta consumos excesivos y repara fugas en hogares vulnerables. El jurado ha valorado especialmente su gran impacto social y ambiental.

Comunidades de siembra de agua: proyecto de la Escuela Diputació que reutiliza agua e implica al alumnado en la gestión hídrica. Se destaca el alcance comunitario y la implicación directa del alumnado.

Mar d’ombres: sistema modular de sombras urbanas de Batec Pol Cooperatiu per la Transició Energètica para reducir el impacto del calor en espacios públicos. El jurado ha valorado la calidad técnica y el diseño modular, adaptable y escalable.

CCCB, refugio climático cultural de verano: el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ofrece confort térmico y espacios seguros ante el calor extremo. El jurado destaca su carácter pionero e integrador, que combina función climática, propuesta cultural y atención a colectivos vulnerables.

Menciones especiales del jurado

Cuidar qui té cura: iniciativa de la Fundación Jubert Figueras para humanizar el sistema de salud, reducir desigualdades y generar redes de apoyo mutuo. El jurado ha valorado su contribución a reforzar la atención y el acompañamiento en momentos de vulnerabilidad.