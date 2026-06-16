Fabra i Coats, un espacio para la memoria industrial de Barcelona

Barcelona no se entiende sin el trabajo. Sin las fábricas, comercios, escuelas u hospitales que moldearon la ciudad durante más de un siglo. Y tampoco sin el trabajo doméstico y de cuidados que sostuvo silenciosamente la vida cotidiana de miles de familias. Esa es la idea que atraviesa Fabra i Coats. Museu d’Història de Barcelona, un nuevo espacio que el Museu d’Història de Barcelona ha ubicado en la nave F del histórico recinto industrial de Sant Andreu. Allí donde durante décadas resonaron las máquinas, el ir y venir de los trabajadores y el ritmo incansable de una de las mayores fábricas textiles del país, hoy dos exposiciones permanentes y una gran reserva patrimonial invitan a conocer tanto la historia de Fabra i Coats como la memoria del trabajo que ha construido la Barcelona de hoy.

Tras la desaparición de grandes complejos fabriles como La España Industrial o La Maquinista, Fabra i Coats es uno de los pocos conjuntos que perviven dentro de Barcelona. El recinto es ahora uno de los testimonios más visibles de aquella ciudad industrial que, durante los siglos XIX y XX, actuó como gran motor económico del país. Hoy, sus antiguas naves acogen equipamientos municipales, espacios culturales y centros de creación artística.

El corazón de Sant Andreu

El nuevo espacio expositivo no solo recupera la historia de una fábrica, sino también la de un barrio. Durante décadas, Fabra i Coats marcó el ritmo de Sant Andreu. Familias enteras trabajaron allí y buena parte de la vida giraba a su alrededor. Esta dimensión es la que articula la primera de las exposiciones, 'La Fabra i Coats de Sant Andreu: empresa, trabajo y memoria', un recorrido por la historia de la empresa y de las miles de personas que trabajaron en ella desde 1903 hasta su cierre en 2005. La muestra recupera cómo era el día a día de la fábrica y su particular y favorable- política asistencial que incluía ayudas familiares, economato, vivienda, asistencia médica y más.

Sala de la exposición 'La Fabra i Coats de Sant Andreu: empresa, trabajo y memoria' / Pep Herrero

La exposición también recorre algunos de los conflictos que marcaron la historia de la fábrica, desde el 'lockout' de 1919-1920 hasta la colectivización durante la Guerra Civil o las luchas obreras del franquismo. El recorrido se completa con testimonios audiovisuales de antiguas trabajadoras y trabajadores que recuerdan cómo era la vida en Can Fabra.

Cada domingo por la mañana se organizan visitas comentadas en las dos exposiciones permanentes

El trabajo en la ciudad

La segunda exposición, 'Barcelona, ciudad y trabajo', amplía la mirada y recorre la evolución del trabajo en la ciudad entre los siglos XIX y XXI. La muestra reúne oficios vinculados a la industria, el mar, el comercio, la salud o la enseñanza a través de objetos, testimonios y paisajes sonoros que recrean el ambiente de cada profesión. El recorrido arranca poniendo en valor el trabajo doméstico y de cuidados, situándolo al mismo nivel que el resto de sectores y reconociéndolo como una pieza clave para sostener la vida cotidiana y la actividad económica de Barcelona.

La exposición también invita a reflexionar sobre las condiciones de trabajo actuales, los derechos conquistados y los retos pendientes.

Inicio de la exposición 'Barcelona, ciudad y trabajo' / Pep Herrero

Patrimonio fabril

El nuevo espacio museístico reúne más de 4.400 objetos procedentes principalmente de Fabra i Coats, pero también de otras empresas, entidades y particulares. Herramientas, maquinaria, mobiliario o documentos permiten reconstruir la evolución de los oficios de la Barcelona contemporánea activando recuerdos personales y colectivos.

La muestra ha sido posible gracias a una campaña de rescate patrimonial impulsada por el Museu d’Història de Barcelona y a la labor de preservación impulsada por Amics i Amigues de la Fabra i Coats, que empezó a conservar materiales años antes del cierre de la fábrica para salvaguardar la memoria de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Su aportación ha sido clave para incorporar un patrimonio que permite entender el valor social, cultural e histórico del trabajo.

Reserva patrimonial de Fabra i Coats / Pep Herrero

La huella del trabajo femenino

A lo largo de su historia, Fabra i Coats recibió muchos sobrenombres. Pero hubo uno que se impuso sobre los demás: Can Mamella. El apodo hacía referencia al gran número de familias que dependían de la fábrica y a la extensa red de ayudas que ofrecía a sus trabajadores. La fábrica desarrolló una política asistencial poco habitual para la época: jubilación, seguros de enfermedad y de accidente, economato o viviendas asequibles. Un modelo que, además de mejorar las condiciones de vida de la plantilla, también buscó garantizar su fidelidad y la estabilidad de la compañía.

Detrás de aquella gran maquinaria industrial había, sobre todo, mujeres. Más del 80 % de la plantilla llegó a estar formada por trabajadoras. Muchas comenzaban siendo adolescentes y pasaban años entre bobinas e hilos, ocupando mayoritariamente puestos poco cualificados y peor remunerados. Hasta bien entrados los años setenta, muchas abandonaban su empleo al casarse o convertirse en madres. En una época sin escuelas infantiles públicas ni políticas de conciliación, la empresa dio respuesta a esa realidad creando la Casa-Cuna de Sant Andreu en 1909 para los hijos de las empleadas.

Mujeres en su turno de trabajo en Fabra i Coats de Sant Andreu /

Aunque el trabajo en la fábrica ofreció a miles de mujeres una oportunidad de independencia, también estuvo marcado por fuertes desigualdades y por una clara división sexual del trabajo.

Su política asistencial convirtió a Fabra i Coats en un referente laboral de su tiempo. En 1963, el Ministerio de Trabajo llegó a declararla empresa modelo en seguridad social. Sin embargo, aquella red de ayudas convivía también con una realidad marcada por la desigualdad laboral y la precariedad femenina. Las mujeres, que sostenían la producción textil, fueron las principales afectadas durante los procesos de transformación y reducción de plantilla que atravesó el sector a partir de los años setenta.

La historia de Fabra i Coats conecta aquel pasado industrial con desafíos que todavía persisten. La segregación laboral, la desigualdad salarial o las dificultades de conciliación continúan afectando especialmente a las mujeres. Hoy, la brecha salarial de género en España ronda el 20 %, las mujeres siguen registrando mayores tasas de desempleo y pobreza y continúan asumiendo mayoritariamente las tareas domésticas y de cuidados no remunerados.