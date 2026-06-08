La aplicación móvil 'Barcelona a la butxaca' se renueva
La nueva versión de la aplicación municipal ofrece ahora más información y mejora la comunicación de incidencias. Además, 'Barcelona a la butxaca' tiene un nuevo diseño, más homogéneo y consistente, que permite ubicar las áreas de juego accesibles, los refugios climáticos y las fuentes de agua más próximas, entre otras novedades
La aplicación 'Barcelona a la butxaca' es una herramienta que ofrece los principales servicios municipales a la ciudadanía en un único punto de acceso. También permite gestionar trámites, estar al día de la agenda de actos en la ciudad o bien obtener información de primera mano, por ejemplo, sobre dónde tirar los residuos, el estado del tiempo y la calidad del aire o los equipamientos municipales próximos, o revisar el calendario fiscal, entre otras utilidades.
El apartado 'Cerca de mí' es uno de los que incluye más novedades. Además de indicar sobre el mapa la ubicación exacta de equipamientos municipales, como bibliotecas, mercados, casales o centros cívicos, o equipamientos culturales, como cines, teatros o exposiciones, este apartado también informa de la dirección de oficinas de correos, espacios para perros, comisarías de policía, farmacias o gasolineras y aparcamientos. Con esta renovación, ahora también es posible conocer dónde se encuentran situadas las áreas de juego accesibles, los refugios climáticos y las fuentes de beber.
También se ha incluido la posibilidad de pedir cita previa para los diferentes servicios municipales, obtener el volante de residencia o bien hacer pagos con tarjeta bancaria o Bizum. Igualmente, la aplicación se renueva permanentemente con información actualizada de la agenda de actos de la ciudad, que se puede consultar segmentada por temas.
El proyecto de renovación de esta aplicación es una medida más de la multiplicidad de mejoras que se están desarrollando en el marco del plan Barcelona Fácil. La aplicación móvil 'Barcelona a la butxaca' recibió el año pasado hasta 725.000 visitas diferentes y permitió hacer más de 224.000 gestiones, entre las que destacan la comunicación de incidencias en la vía pública o la realización de trámites con el Ayuntamiento.
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