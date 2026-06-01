Cambios en la movilidad por la visita del papa León XIV

La llegada del santo padre a Catalunya coincide con dos hitos de gran relevancia para Barcelona—la culminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí —, y se desarrollará a lo largo de tres jornadas diferenciadas. El dispositivo integral quiere garantizar la seguridad, el buen desarrollo de los actos y el funcionamiento ordinario de la ciudad.

Los servicios municipales de la Guardia Urbana, Protección Civil, Movilidad, Limpieza y Servicios Urbanos han participado directamente en la planificación del dispositivo. En total, cerca de quinientos agentes de la Guardia Urbana tomarán parte en los dispositivos de movilidad y seguridad, con una atención especial a la regulación del tráfico, el control de accesos y la protección de los espacios con mayor afluencia.

El día 9 de junio está previsto el aterrizaje del santo padre en el aeropuerto y la celebración de los primeros actos en la Catedral y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El día 10 tendrán lugar los actos centrales, sobre todo en el ámbito de Ciutat Vella y en la Sagrada Familia, y el día 11 se producirá la salida y la desactivación progresiva del dispositivo.

Ciutat Vella

En Ciutat Vella, en los entornos de la Catedral y del Palacio Episcopal, habrá restricciones de tráfico y estacionamiento: desde las 7.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 10.00 horas del jueves 11 de junio (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera), en la avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova.

En el Raval, en las calles de los entornos de la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya, habrá cortes totales de circulación los días 9 y 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia.

Desde las 7.00 horas del martes 9 de junio hasta las 23.59 horas del miércoles 10 de junio estará prohibido aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) y quedarán cortados al tráfico los siguientes espacios:

Hospital (ambos lados), desde La Rambla hasta rbla. Raval

Gardunya (toda la plaza)

Jerusalem (ambos lados), desde pl. Gardunya hasta Hospital

Sant Agustí (toda la plaza)

Arc de Sant Agustí (ambos lados), desde Hospital hasta Sant Pau

L’Eixample

L’Eixample será el ámbito con un impacto más intenso, especialmente en la zona de la Sagrada Familia. Durante el miércoles 10 de junio y la madrugada del día 11, se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viales como a la red secundaria de calles. Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable en la red de autobuses.

Desde la plaza del Cinc d’Oros hasta la calle de Lepant, y entre las calles de Provença y Còrsega, estará prohibido aparcar, y quedarán cortados al tráfico desde las 7.00 horas del día 10 de junio hasta las 2.00 horas del jueves 11 de junio los siguientes espacios:

Av. Diagonal (ambos lados), desde pl. Cinc d’Oros hasta Bruc

Rosselló (ambos lados), desde Pau Claris hasta Lepant

Pau Claris (ambos lados), desde Còrsega hasta Rosselló

Roger de Llúria (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Bruc (ambos lados), desde Còrsega hasta av. Diagonal

Girona (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Bailèn (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

P.º Sant Joan (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Roger de Flor (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Nàpols (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Sicília (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Sardenya (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Marina (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Lepant (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Provença (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

Mallorca (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

València (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

Sants-Montjuïc

El martes 9 de junio, a partir de las 12.00 horas, se corta la circulación en la montaña de Montjuïc: solo quienes dispongan de acreditación podrán acceder a los entornos del Estadio Olímpico. Habrá controles de acceso en la avenida de la Reina Maria Cristina con la plaza de Espanya, en la calle de Lleida con la avenida del Paral·lel, en la plaza de Carlos Ibáñez y en la calle del Foc con el paseo de la Zona Franca. Los vehículos privados no podrán acceder a este perímetro.

Desde las 7.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 2.00 horas del miércoles 10 de junio no se puede aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) en los siguientes espacios:

P.º Olímpic (ambos lados), desde p.º Migdia hasta av. Estadi

Av. Estadi, vial con forma de L (entre las pistas de pádel Picornell e INEFC)

Av. Estadi (ambos lados), desde p.º Santa Madrona hasta Jocs del 92

Jocs del 92 (ambos lados), desde av. Estadi hasta Foc

Vial de la Olivera (ubicado en p.º Olímpic, entre el Palacio de Sant Jordi y el Estadio Olímpico)

Refuerzo del transporte público en Montjuïc

Ante este escenario, el transporte público y la movilidad sostenible se convierten en el eje central del dispositivo diseñado para garantizar los desplazamientos durante la visita del santo padre.

TMB reforzará entre un 30 y un 50% la oferta de metro de las líneas que más se acercan a Montjuïc a partir de la tarde y la noche del 9 de junio. Al mismo tiempo, se activará también un dispositivo especial de personal en 26 estaciones, con refuerzo de agentes de atención y regulación de flujos para gestionar el aumento de afluencia y garantizar la seguridad de los desplazamientos.

En Montjuïc se pondrá en marcha un servicio de bus lanzadera entre la plaza de Espanya y el Estadio Olímpico, con nueve autobuses articulados, y se incrementará la frecuencia del funicular. Varias líneas de autobús que cruzan la montaña verán recortado o desviado su recorrido, sobre todo las líneas 13, 55, 125 y 150, así como la ruta sur del Bus Turístic. Las líneas X3 y 23 mantendrán el recorrido habitual siempre que las condiciones de afluencia lo permitan.

Este dispositivo se complementará con restricciones del tráfico privado en los principales accesos a la Anilla Olímpica, con regulación específica por parte de la Guardia Urbana. Los servicios de movilidad compartida también quedarán regulados dentro de los perímetros de seguridad, con restricciones específicas que afectarán tanto al servicio municipal como a los operadores privados.

Más transporte público en la Sagrada Familia

El miércoles 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Familia, el refuerzo del transporte público será todavía más intenso y generalizado en toda la red.

La oferta de metro se incrementará entre un 30 y un 65 % por la tarde, con más convoyes en todas las líneas principales y reducción de los intervalos de paso para absorber la fuerte demanda prevista. Se movilizarán unas 150 personas más con un operativo especial en 32 estaciones para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

La estación de metro de Sagrada Família permanecerá cerrada todo el día, y los trenes de las líneas 2 y 5 circularán sin detenerse en ella. En la estación de Verdaguer de la línea 4, durante el momento punta de la tarde, solo se permitirá la salida de pasajeros.

La red de autobuses también se verá especialmente afectada en la zona del templo, con desvíos y modificaciones de recorrido de hasta quince líneas, que se extenderán a un ámbito amplio de L’Eixample para adaptar el servicio a las restricciones viales, a los cortes de tráfico y a la gran concentración de peatones.

Consejos prácticos

Se recomienda estar atento a la información que se difundirá a través de los canales oficiales los próximos días, y planificar los desplazamientos con antelación priorizando el uso del transporte público.

La ciudad dispondrá de dos pantallas en el espacio público, en la plaza de las Glòries y en Arco de Triunfo, para que la ciudadanía pueda seguir los diferentes actos. Betevé proporcionará señal del acto.