El programa Concilia incorpora tres puntos más de servicio de canguraje en la ciudad

Este lunes, 4 de mayo, entra en funcionamiento un nuevo contrato para este servicio con mejoras relevantes, como es la ampliación de doce a quince puntos de atención en la ciudad. Los nuevos espacios que se incorporan son:

Poble-sec

Roquetes

Barceloneta (entrará en funcionamiento en septiembre, una vez se acaben las obras de mejora de la 'escola bressol').

En total, los puntos de atención actuales son los siguientes:

Distrito de Ciutat Vella

El Raval

Barceloneta (nuevo)

Distrito de Sants-Montjuïc

La Marina

Badal

Poble-sec (nuevo)

Distrito de Horta-Guinardó

El Carmel

Distrito de Nou Barris

La Prosperitat

Roquetes (nuevo)

Zona Nord

Turó i Can Peguera

Distrito de Sant Andreu

Trinitat Vella

Bon Pastor

El Congrés i els Indians

Distrito de Sant Martí

El Besòs i el Maresme

La Verneda i la Pau

El nuevo contrato se ha adjudicado a la Fundación Pere Tarrés por un coste anual de 1.669.028 euros, lo cual supone un aumento de 349.000 euros anuales, y será la Dirección de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI quien gestionará el servicio con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato.

¿Cómo funciona el programa Concilia?

El servicio está abierto cada día, de lunes a sábado, fuera del horario escolar (por las tardes durante la semana y todo el día del sábado) y se prioriza la atención a las familias monoparentales femeninas, supervivientes de violencia de género o las familias sin un tejido comunitario que les pueda dar apoyo.

El servicio ofrece a los niños una intervención educativa de calidad fundamentada en los valores de la coeducación, la participación, la educación ambiental, la interculturalidad, la educación emocional, el arte y la salud.

El proyecto tiene como finalidad favorecer el acceso de las mujeres a cursos de formación ocupacional y a oportunidades de empleo, a la vez que facilita su promoción y el mantenimiento en el puesto de trabajo. También busca garantizar tiempo propio para las mujeres, que les permita participar plenamente en la comunidad y fortalecer su papel activo dentro de la sociedad. Paralelamente, pretende promover el bienestar de las unidades familiares y ofrecer espacios de ocio de calidad.