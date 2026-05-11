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Servicios municipales

El programa Concilia incorpora tres puntos más de servicio de canguraje en la ciudad

El programa Concilia es un servicio de canguraje para niños y niñas de entre 1 y 12 años que se ofrece en varios puntos de Barcelona

El objetivo del proyecto es contribuir a la armonización de la vida laboral, familiar y personal mediante un servicio que responde a las necesidades de conciliación existentes, principalmente por parte de las mujeres, con respecto al cuidado de los niños

Servicio de canguraje

Servicio de canguraje / LAURA GUERRERO

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Este lunes, 4 de mayo, entra en funcionamiento un nuevo contrato para este servicio con mejoras relevantes, como es la ampliación de doce a quince puntos de atención en la ciudad. Los nuevos espacios que se incorporan son:

  • Poble-sec
  • Roquetes
  • Barceloneta (entrará en funcionamiento en septiembre, una vez se acaben las obras de mejora de la 'escola bressol').

En total, los puntos de atención actuales son los siguientes:

Distrito de Ciutat Vella

  • El Raval
  • Barceloneta (nuevo)

Distrito de Sants-Montjuïc

  • La Marina
  • Badal
  • Poble-sec (nuevo)

Distrito de Horta-Guinardó

  • El Carmel

Distrito de Nou Barris

  • La Prosperitat
  • Roquetes (nuevo)
  • Zona Nord
  • Turó i Can Peguera

Distrito de Sant Andreu

  • Trinitat Vella
  • Bon Pastor
  • El Congrés i els Indians

Distrito de Sant Martí

  • El Besòs i el Maresme
  • La Verneda i la Pau

El nuevo contrato se ha adjudicado a la Fundación Pere Tarrés por un coste anual de 1.669.028 euros, lo cual supone un aumento de 349.000 euros anuales, y será la Dirección de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI quien gestionará el servicio con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato.

¿Cómo funciona el programa Concilia?

El servicio está abierto cada día, de lunes a sábado, fuera del horario escolar (por las tardes durante la semana y todo el día del sábado) y se prioriza la atención a las familias monoparentales femeninas, supervivientes de violencia de género o las familias sin un tejido comunitario que les pueda dar apoyo.

El servicio ofrece a los niños una intervención educativa de calidad fundamentada en los valores de la coeducación, la participación, la educación ambiental, la interculturalidad, la educación emocional, el arte y la salud.

El proyecto tiene como finalidad favorecer el acceso de las mujeres a cursos de formación ocupacional y a oportunidades de empleo, a la vez que facilita su promoción y el mantenimiento en el puesto de trabajo. También busca garantizar tiempo propio para las mujeres, que les permita participar plenamente en la comunidad y fortalecer su papel activo dentro de la sociedad. Paralelamente, pretende promover el bienestar de las unidades familiares y ofrecer espacios de ocio de calidad.

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