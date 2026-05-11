El programa Concilia incorpora tres puntos más de servicio de canguraje en la ciudad
El programa Concilia es un servicio de canguraje para niños y niñas de entre 1 y 12 años que se ofrece en varios puntos de Barcelona
El objetivo del proyecto es contribuir a la armonización de la vida laboral, familiar y personal mediante un servicio que responde a las necesidades de conciliación existentes, principalmente por parte de las mujeres, con respecto al cuidado de los niños
Este lunes, 4 de mayo, entra en funcionamiento un nuevo contrato para este servicio con mejoras relevantes, como es la ampliación de doce a quince puntos de atención en la ciudad. Los nuevos espacios que se incorporan son:
- Poble-sec
- Roquetes
- Barceloneta (entrará en funcionamiento en septiembre, una vez se acaben las obras de mejora de la 'escola bressol').
En total, los puntos de atención actuales son los siguientes:
Distrito de Ciutat Vella
- El Raval
- Barceloneta (nuevo)
Distrito de Sants-Montjuïc
- La Marina
- Badal
- Poble-sec (nuevo)
Distrito de Horta-Guinardó
- El Carmel
Distrito de Nou Barris
- La Prosperitat
- Roquetes (nuevo)
- Zona Nord
- Turó i Can Peguera
Distrito de Sant Andreu
- Trinitat Vella
- Bon Pastor
- El Congrés i els Indians
Distrito de Sant Martí
- El Besòs i el Maresme
- La Verneda i la Pau
El nuevo contrato se ha adjudicado a la Fundación Pere Tarrés por un coste anual de 1.669.028 euros, lo cual supone un aumento de 349.000 euros anuales, y será la Dirección de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI quien gestionará el servicio con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato.
¿Cómo funciona el programa Concilia?
El servicio está abierto cada día, de lunes a sábado, fuera del horario escolar (por las tardes durante la semana y todo el día del sábado) y se prioriza la atención a las familias monoparentales femeninas, supervivientes de violencia de género o las familias sin un tejido comunitario que les pueda dar apoyo.
El servicio ofrece a los niños una intervención educativa de calidad fundamentada en los valores de la coeducación, la participación, la educación ambiental, la interculturalidad, la educación emocional, el arte y la salud.
El proyecto tiene como finalidad favorecer el acceso de las mujeres a cursos de formación ocupacional y a oportunidades de empleo, a la vez que facilita su promoción y el mantenimiento en el puesto de trabajo. También busca garantizar tiempo propio para las mujeres, que les permita participar plenamente en la comunidad y fortalecer su papel activo dentro de la sociedad. Paralelamente, pretende promover el bienestar de las unidades familiares y ofrecer espacios de ocio de calidad.
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