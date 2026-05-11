¿Cómo será la Barcelona del 2035?

La sede central de la Capital Mundial de la Arquitectura , ubicada en la antigua Editorial Gustavo Gili (calle del Rosselló, 87), ofrecerá hasta el 13 de diciembre la exposición 'Barcelona 2035. Una ciudad para vivir', un punto de divulgación ciudadana que permite mirar al presente y al futuro más inmediato de la ciudad mediante los proyectos más estratégicos que la transformarán en los próximos años.

Se trata de grandes ámbitos de actuación que cuentan con una inversión superior a los 10.600 millones de euros en los que ya se ha empezado a trabajar y que en el 2035 serán una realidad:

El nuevo barrio de la Marina del Prat Vermell .

. El nueve Montjuïc como gran parque urbano y metropolitano, con la Fira renovada y nueva vivienda.

como gran parque urbano y metropolitano, con la Fira renovada y nueva vivienda. El frente litoral y la última conexión pendiente, La Ciutadella del Conocimiento como nodo puntero en Europa.

y la última conexión pendiente, como nodo puntero en Europa. Las Tres Xemeneies y la conexión con Sant Adrià de Besòs.

y la conexión con Sant Adrià de Besòs. La transformación de la Sagrera y sus entornos.

y sus entornos. Vall d’Hebron, Porta Diagonal – Campus Clínic y el BioClúster de L’Hospitalet como nuevos campus biomédicos y científicos abiertos a la ciudad.

como nuevos campus biomédicos y científicos abiertos a la ciudad. El 22@Nord, con más vivienda y calidad urbana.

La muestra plantea un recorrido por estas actuaciones que permite entender como cada intervención forma parte de un proyecto de ciudad más amplio y como sus efectos se hacen sentir de forma concreta en los barrios y en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, a medida que el visitante avanza se da respuesta a preguntas sobre temas de gran interés para la ciudadanía: ¿dónde se está generando más vivienda? ¿Dónde se crean nuevos puestos de trabajo de calidad? ¿Cómo mejora la movilidad? ¿Cómo se adaptan los barrios para fomentar el arraigo de las personas y fortalecer sus identidades?

Exposición 'Barcelona 2035. Una ciudad para vivir' / Ajuntament de Barcelona

La Casa de la Arquitectura como punto de reflexión y divulgación

La nueva exposición dialoga y se completa con las otras dos intervenciones que se pueden visitar en la Casa de la Arquitectura. Por una parte, la gran maqueta de 84 m² del Plan de Barcelona 2026-2035 , que el público visitante encontrará en la entrada del edificio. Fabricada mediante impresión digital, tiene una configuración modular de 1.204 piezas que permiten actualizarla de acuerdo con la evolución de la ciudad, e incorpora la tecnología de realidad aumentada para transformar la maqueta en una plataforma interactiva.