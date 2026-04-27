Libradas las primeras 60 viviendas de alquiler asequible de la Illa Acer

El proyecto de la Illa Acrer, impulsado por el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona (IMHAB) con una inversión de 32,8 millones de euros, incluye un total de 234 viviendas repartidas en dos bloques y cinco escaleras. De la cifra total, 172 se han adjudicado en régimen de alquiler asequible y 62 en derecho de superficie.

La previsión es que el resto de las viviendas de la promoción (174) se entreguen a lo largo de este mismo año 2026. La Illa Acer será el hogar de más de 800 personas.

¿Cómo son los nuevos pisos de la Illa Acer?

Las viviendas entregadas tienen entre una y tres habitaciones, con una superficie que oscila entre los 43,31 y los 78,85 metros cuadrados. El precio del alquiler se ha fijado en 10,01 euros el metro cuadrado, lo cual sitúa las rentas mensuales entre los 401,20 y los 789,29 euros. A este importe hay que sumar los gastos comunitarios y el IBI (unos 35 euros mensuales aproximadamente).

Como es habitual en la adjudicación de promociones del IMHAB, se han establecido contingentes específicos para atender la diversidad de la demanda. Dentro de la reserva de alquiler asequible, se han destinado 40 viviendas para los vecinos y vecinas de la zona, 48 para jóvenes menores de 35 años, 16 para familias monoparentales y 12 para personas con necesidad de vivienda adaptada.

Además, el complejo residencial dispone de 77 plazas de aparcamiento para coches (12 de las cuales adaptadas), 54 para motos y 256 para bicicletas.

Detalle de unas llaves de una de las viviendas de Illa Acer / Ajuntament de Barcelona

Arquitectura sostenible e integración en el barrio

El diseño de la promoción, a cargo de la UTE de arquitectos Aybar Mateos i Borrell-Jover, se articula en torno a un gran jardín central. Este espacio exterior comunitario integra materiales duros y vegetales, con el objetivo de facilitar la relación entre el vecindario y mejorar la calidad de vida.

La Marina del Prat Vermell es uno de los polos de transformación urbana y de vivienda pública más importantes de Barcelona. Para dar respuesta a las necesidades de los nuevos vecinos y vecinas, el proyecto de la Illa Acer también prevé la construcción de un jardín de infancia municipal en la planta baja del bloque situado en la calle de Cal Cisó, impulsada dentro del ámbito del Pla de Barris.