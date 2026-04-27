El Ayuntamiento se personará como acusación en delitos de hurto agravado

Según datos oficiales del Ajuntament de Barcelona, se constata una mejora en las cifras de delitos vinculados a la multirreincidencia, así como la reducción de los plazos de señalamiento del ámbito penal. Los juicios leves inmediatos han pasado de casi nueve meses de espera a menos de tres, y los juicios rápidos se han reducido de dieciocho meses a cerca de catorce.

La aplicación de cambios en la Ley orgánica ha permitido establecer que la reiteración delictiva, por sí sola, puede comportar consecuencias penales más graves que anteriormente, incluidas penas privativas de libertad cuando existan condenas previas.

Se pone fin a la percepción de impunidad asociada solo a una sanción económica y permite actuar con más contundencia frente a conductas reiteradas que afectan de forma sostenida al espacio público, la actividad económica y el día a día de la ciudadanía.

En este contexto, el Ajuntament de Barcelona insiste en defender el interés general y dar una respuesta más eficaz a conductas delictivas reiteradas que impactan negativamente en la ciudad.