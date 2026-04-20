Ayudas de 10 millones de euros para la rehabilitación y mejora energética de viviendas

El Gobierno municipal ha dado un nuevo impulso a la rehabilitación del parque de viviendas de la ciudad con una inyección de 10 millones de euros. Estos fondos irán destinados a ayudas para las personas con un piso en propiedad que quieran mejorar el consumo energético de su hogar, ya sea aislando fachadas, renovando ventanas o sustituyendo los sistemas de climatización fósiles por energías renovables o biomasa. Esta iniciativa materializa el pacto presupuestario del Gobierno municipal con Esquerra Republicana para evitar el deterioro del parque de viviendas. El pacto prevé una inversión global de 50 millones de euros en rehabilitación, 30 de los cuales deben servir para dar continuidad al impulso generado por los fondos Next Generation

Para poder acceder a las subvenciones, el coste de la obra debe ser de, como mínimo, 1.000 euros, y las personas solicitantes podrán recibir un máximo de 6.000 euros del total de la inversión. Es un requisito indispensable que la vivienda objeto de la reforma sea el domicilio habitual y permanente de la persona propietaria, usufructuaria o arrendataria en el momento de presentar la solicitud. Se calcula que estas ayudas podrían llegar a un total de 2.000 viviendas. Además, se estima que por cada euro de subvención pública se pueden movilizar 3,33 euros para la reforma y mejora de los domicilios.

Dos convocatorias para garantizar la continuidad

Esta dotación de 10 millones de euros se articulará a través de dos convocatorias diferenciadas. La primera, que ya está en marcha y acabará en el mes de junio, dispone aproximadamente de 4 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation y de dotaciones municipales. Una vez se cierre, se pondrá en marcha la segunda convocatoria, que estará dotada con un presupuesto de 6 millones de euros de fondo 100 % municipales.

Esta estrategia busca garantizar la continuidad de las políticas públicas de rehabilitación en el tiempo. Según ha asegurado el cuarto teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, "potenciando la rehabilitación, se mejoran los efectos del cambio climático, al mismo tiempo que se favorece que los pisos se sigan utilizando para vivir en ellos".

Por su parte, la presidenta del Grupo Municipal de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha destacado la necesidad de actuar desde las instituciones: "O hay un impulso público a la rehabilitación o dejamos la rehabilitación en manos de la especulación, que expulsará a los barceloneses de nuestra ciudad". Alamany ha subrayado que este es un primer paso del acuerdo de presupuestos del 2026, pactado entre su grupo y el Gobierno municipal.

En el marco del Pla Viure

La rehabilitación es, además, uno de los pilares fundamentales del Pla Viure, la estrategia del Ajuntament de Barcelona para hacer efectivo el derecho a la vivienda y evitar que se pierdan hogares por culpa de la obsolescencia o el desgaste. Hasta ahora, sumando todas las líneas de subvención del Consorcio de la Vivienda de Barcelona (que incluyen mejoras de eficiencia, reformas estructurales y accesibilidad), se han asignado ayudas a unas 8.603 viviendas, 6.111 de las cuales ya tienen resolución por un importe total de 124,8 millones de euros.