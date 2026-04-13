Refuerzo a las librerías de la ciudad

El Plan de apoyo a las librerías destaca estos espacios como agentes clave que otorgan carácter y singularidad cultural a la ciudad. Son 850.000 euros en quince acciones, a partir de cuatro ejes dedicados a la capacitación profesional, la presencia digital, la conexión comunitaria y el refuerzo de las ayudas y subvenciones.

El refuerzo a la profesionalización del sector del libro pretende mejorar la capacitación profesional de libreros y libreras. Así, se impulsa una formación especializada de acuerdo con el Gremi de Llibreters . Por una parte, se ofrecerán becas para formarse en la Escola de Llibreria de la Universidad de Barcelona. Además, se organizarán también cursos específicos para los libreros y libreras. Se incluye, en esta línea, la internacionalización del sector, de forma que se promoverán los viajes de carácter profesional a jornadas y la participación en ferias internacionales. Igualmente, se ofrecerá asesoramiento específico para favorecer una mejor presentación de los proyectos y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Con respecto a la modernización y adaptación a los nuevos hábitos de consumo, se dedicarán cerca de 80.000 euros a impulsar la digitalización de las librerías y hacer realidad proyectos en los que esté implicada la tecnología: desde crear tiendas en línea hasta mejorar los sistemas de gestión o incorporar herramientas digitales. El plan incluye, además, la digitalización del Mapa literario de Barcelona, una iniciativa de Barcelona Ciudad de la Literatura UNESCO con información sobre librerías, bibliotecas, espacios urbanos vinculados a la literatura, autores y obras relacionados con la ciudad.

Fotografía de un montón de libros sobre Barcelona / Josbel A. Tinoco

Acercar la lectura a la ciudadanía

Un tercer objetivo del plan es hacer crecer la presencia territorial y reforzar el papel comunitario de las librerías, sobre todo en las zonas de la ciudad en las cuales la oferta es mínima o inexistente. Así, se utilizarán locales municipales próximos a bibliotecas y otros equipamientos culturales para crear espacios de encuentro e intercambio en torno a la lectura. Próximamente, se organizará también un primer encuentro local de personas dinamizadoras y generadoras de clubes de lectura en la ciudad, impulsado por Bibliotecas de Barcelona . También dentro de esta línea de trabajo, una campaña de comunicación sectorial de ciudad dotada con 200.000 euros pondrá el acento en el papel de agentes culturales de las librerías.

Los libros se incorporarán, además, a los programas municipales Bonus Cultura y Bonus Consum, y se vehiculará la compra de libros para bibliotecas escolares a través de las librerías de la ciudad. Se trata de reforzar el papel del tejido del libro dentro del ecosistema literario de Barcelona.

Con respecto a las ayudas, subvenciones y apoyo estructural al sector, el Plan de apoyo a las librerías apuesta por una política de apoyo más eficiente, estable y adaptada a la realidad específica del sector del libro, con la convocatoria específica de subvenciones. Igualmente, se delegará la gestión de tres Becas Barcelona Crea al Gremi de Llibreters, como agente articulador del sector.

Barcelona tiene actualmente 134 librerías agremiadas, mayoritariamente pequeñas y medias, independientes y fuertemente arraigadas al territorio. Son establecimientos de proximidad, con equipos de entre 1 y 5 personas en el 74 % de los casos y con una relación estable con los barrios donde están.