Un servicio de atención domiciliaria de más calidad y con más recursos

El nuevo contrato, aprobado por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona (IMSS), ha incorporado los acuerdos del convenio colectivo de empresas de atención domiciliaria con mejoras laborales, como la regulación de la jornada y de los permisos retribuidos, y salariales, con un aumento salarial del 41,55 %. El SAD de proximidad duplicará el número de islas, pasando progresivamente de las 92 actuales a 184 en el 2029 para dar cobertura a más barrios de Barcelona

Nuevos perfiles profesionales en el SAD

Otra de las novedades del nuevo contrato del SAD es la incorporación de nuevos perfiles profesionales. Se contratarán 50 integradoras sociales para abordar los casos más complejos y se reforzará la figura de la trabajadora familiar mentora con 50 plazas más, para dar apoyo a estos casos más complicados.

Los equipos profesionales incorporan también la figura del técnico de acción comunitaria para instar a las personas usuarias a la participación en actividades de la red vecinal y comunitaria con el objetivo de potenciar la autonomía y moderar la dependencia, así como un técnico de calidad para tratar las quejas y las propuestas de mejora, formar a los equipos en la detección de situaciones de riesgo con el fin de favorecer la participación de los equipos básicos de atención social cuando haya que hacer el seguimiento.

El nuevo contrato del SAD también introduce un nuevo servicio de limpieza en profundidad y también de tareas de mantenimiento básico del hogar para las personas que no tienen red que les dé apoyo.

Contrato de urgencia

El 31 de diciembre de 2025 terminó el contrato licitado en el 2019, sin posibilidad de hacer nuevas prórrogas. El Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de incluir los incrementos salariales del nuevo convenio y con el fin de asegurar la prestación del SAD, tramitó de urgencia un contrato de servicio de atención personal y limpieza del hogar que entró en vigor en el mes de enero y se alargará hasta el inicio del nuevo, previsto para octubre del 2026.

El Servicio de Atención Domiciliaria en datos

El SAD es un servicio municipal que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en su hogar, y facilitar que puedan mantener el bienestar y la autonomía en su entorno habitual. En el 2025, el SAD atendió a 19.598 personas con la prestación de más de 3,5 millones de horas de servicio.