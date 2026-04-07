Diez 'escoles bressol' municipales tendrán cubiertas verdes
El Plan de naturalización de cubiertas verdes y terrazas en la red municipal de jardines de infancia prevé transformar estos espacios en pequeños espacios verdes que mejoren la calidad ambiental de los entornos urbanos de proximidad
La actuación se enmarca dentro del Programa de espacios de proximidad e interiores, una iniciativa que forma parte del Pla Clima, y que reconoce el potencial de cubiertas y terrazas de estos equipamientos públicos para convertirse en espacios verdes: edificios repartidos por todo el territorio, de volúmenes bajos y situados en entornos densos y con gran visibilidad. Es un ejemplo de ello la Escola Bressol Municipal Pere Calafell, situada en el distrito de Sant Martí, que ya luce una cubierta verde y terrazas laterales con verde.
La implantación de verde en estos espacios, que corre a cargo del Instituto Municipal de Paisaje Urbano y el Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), incluye diversidad de especies vegetales con el fin de favorecer la biodiversidad y evitar el monocultivo.
Aparte de los elementos naturales, estas cubiertas verdes están equipadas con otros elementos que permiten recoger el agua de la lluvia y promueven el ahorro de recursos. Además, los diseños armonizan con el tipo de equipamiento: formas redondas e infantiles, dado que se encuentran en jardines de infancia.
Las diez escuelas que forman parte de este proyecto de naturalización son:
- La EBM La Puput (Sarrià-Sant Gervasi)
- La EBM Quatre Torres (Sant Andreu)
- La EBM Ralet (Nou Barris)
- La EBM Casa de Nens (L’Eixample)
- La EBM Sant Medir (Gràcia)
- La EBM El Fil (Sants-Montjuïc)
- La EBM Marina (Horta-Guinardó)
- La EBM Pere Calafell (Sant Martí)
- Y dos escuelas más de los distritos de Ciutat Vella y Les Corts
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