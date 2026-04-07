Diez 'escoles bressol' municipales tendrán cubiertas verdes

La actuación se enmarca dentro del Programa de espacios de proximidad e interiores , una iniciativa que forma parte del Pla Clima , y que reconoce el potencial de cubiertas y terrazas de estos equipamientos públicos para convertirse en espacios verdes: edificios repartidos por todo el territorio, de volúmenes bajos y situados en entornos densos y con gran visibilidad. Es un ejemplo de ello la Escola Bressol Municipal Pere Calafell, situada en el distrito de Sant Martí, que ya luce una cubierta verde y terrazas laterales con verde.

La implantación de verde en estos espacios, que corre a cargo del Instituto Municipal de Paisaje Urbano y el Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), incluye diversidad de especies vegetales con el fin de favorecer la biodiversidad y evitar el monocultivo.

Aparte de los elementos naturales, estas cubiertas verdes están equipadas con otros elementos que permiten recoger el agua de la lluvia y promueven el ahorro de recursos. Además, los diseños armonizan con el tipo de equipamiento: formas redondas e infantiles, dado que se encuentran en jardines de infancia.

Las diez escuelas que forman parte de este proyecto de naturalización son:

La EBM La Puput (Sarrià-Sant Gervasi)

La EBM Quatre Torres (Sant Andreu)

La EBM Ralet (Nou Barris)

La EBM Casa de Nens (L’Eixample)

La EBM Sant Medir (Gràcia)

La EBM El Fil (Sants-Montjuïc)

La EBM Marina (Horta-Guinardó)

La EBM Pere Calafell (Sant Martí)

Y dos escuelas más de los distritos de Ciutat Vella y Les Corts