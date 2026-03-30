El Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes celebra 700 años con una programación especial
Con motivo del séptimo centenario del Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes (1326-2026), se han programado diversas actividades, como exposiciones, conciertos, visitas, actividades familiares, cuentacuentos, talleres, conferencias y la presentación del proyecto de estudio de las tumbas del periodo fundacional
El Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes se prepara para vivir su séptimo centenario con una programación especial. El aniversario del convento, fundado por la reina Elisenda de Montcada i de Pinós conjuntamente con su marido, el rey Jaime II, se centrará en la figura de la reina y representará la culminación de los tres ejes programáticos que han definido la historia reciente del museo: patrimonio medieval, espiritualidad y la figura de la mujer.
El inicio de las actividades programadas para conmemorar esta efeméride será el jueves 26 de marzo de 2026, cuando, hace setecientos años, se colocó la primera piedra del ábside de la iglesia del monasterio, y se alargarán hasta el 3 de mayo de 2027, para celebrar la consagración de la iglesia y la entrada de la primera comunidad de monjas clarisas.
La Generalitat de Catalunya ha declarado el año 2026 como el año del Monasterio de Pedralbes.
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