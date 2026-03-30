Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránSagrada FamiliaViviendaArtemis IIRosalíaJoan PuigcercósYleniaDeclaración de la rentaBajas laboralesKilian Jornet
instagramlinkedin
Educación

Mediodías en la escuela más inclusivos, confortables y educativos

El Plan de mejora del tiempo educativo de mediodía, que impulsa el Consorcio de Educación de Barcelona, es un proyecto de transformación integral, con criterios inclusivos, de la franja horaria que el alumnado pasa en el comedor escolar

Espacio de mediodía de centro educativo

Espacio de mediodía de centro educativo / Ajuntament de Barcelona

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ajuntament de Barcelona, junto con el Consorcio de Educación de la ciudad, ha impulsado un plan para transformar la franja horaria de los mediodías en las escuelas. El objetivo es que este tiempo, que representa un tercio de la jornada de los niños y niñas y adolescentes en la escuela, sea más confortable y a la vez educativo y de aprendizaje, como el resto de la jornada.

Para conseguirlo, se actúa en dos ámbitos: se incrementan las horas de monitorización de apoyo a la inclusión y se transforman físicamente los espacios de mediodía.

Las primeras transformaciones se han realizado en once centros públicos, que han pasado de 760 horas de monitorización a 1.444. A lo largo de este curso, se han llevado a cabo cuatro jornadas formativas con el objetivo de aportar recursos a los profesionales para atender las necesidades de todo el alumnado y para ayudar a que el tiempo de mediodía no suponga una ruptura respecto del resto de la jornada escolar.

Comedor escolar en un centro educativo de Barcelona

Comedor escolar en un centro educativo de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Unos espacios más acogedores

En cuanto a las transformaciones arquitectónicas, se han hecho para mejorar la distribución del alumnado y su confort. Las mesas son de un máximo de seis estudiantes, hay armarios separadores que permiten preparar y recoger la vajilla de manera autónoma y la pintura apuesta por los tonos neutros y cálidos.

También se han instalado paneles acústicos que reducen la reverberación, y se ha instalado iluminación led, que es más eficiente y cálida. De esta manera, los espacios tienen menos contaminación acústica y visual, y se convierten en entornos más amables, confortables y tranquilos, que favorecen la regulación emocional y promueven una relación positiva con la alimentación.

Los once centros públicos que ya han completado esta transformación son la Escuela Ramon Llull, la Escuela Pere Vila, la Escuela Estel-Guinardó, el Instituto Escuela Londres, el Instituto Escuela Turó de Roquetes, el Instituto Escuela El Molí, el Instituto Escuela Antaviana, la Escuela Doctor Ferran i Clua, la Escuela La Farigola del Clot, la Escuela Barrufet y el Instituto Escuela Projecte.

Durante el 2026 se renovarán los comedores de doce centros más: la Escuela Rambleta del Clot, la Escuela Calderón de la Barca, la Escuela Víctor Català, la Escuela Collaso i Gil, la Escuela Mas Casanovas, la Escuela Casas, la Escuela Nabí, la Escuela Rius i Taulet, la Escuela Poeta Foix, la Escuela Tabor, el Instituto Escuela Eixample y el Instituto Escuela Ferrer i Guàrdia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  2. La Generalitat ya incentiva a los centros médicos que acorten las bajas de pacientes, pese a las críticas
  3. Los diagnósticos de cáncer de colon se disparan un 40% en menores de 50 años
  4. Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
  5. El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
  6. Estos son los cinco gráficos que explican por qué los mayores de 55 años se consolidan como motor económico
  7. El pequeño pueblo del Pirineo que ha logrado atraer a 35 nuevos vecinos con vivienda pública y acuerdos con propietarios privados: casi 200 habitantes y un alcalde comprometido
  8. Ernie, el único gorila nacido en España en 2025, da sus primeros pasos

Mediodías en la escuela más inclusivos, confortables y educativos

Mediodías en la escuela más inclusivos, confortables y educativos

El Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes celebra 700 años con una programación especial

El Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes celebra 700 años con una programación especial

Barcelona destina más de 50 millones de euros anuales a paliar el sinhogarismo

Barcelona destina más de 50 millones de euros anuales a paliar el sinhogarismo

Aqualia y Global Omnium se alían para optar al contrato del agua de más de 1.000 millones del área de Barcelona

Aqualia y Global Omnium se alían para optar al contrato del agua de más de 1.000 millones del área de Barcelona

Entregamos las llaves de 35 viviendas asequibles más de la promoción Illa Glòries

Entregamos las llaves de 35 viviendas asequibles más de la promoción Illa Glòries

Millorem el Paral·lel: más de 22 millones de euros para dinamizar la avenida

Una ciudad más verde para afrontar el cambio climático

Una ciudad más verde para afrontar el cambio climático

Adjudicadas las parcelas de los huertos urbanos para personas mayores y entidades

Adjudicadas las parcelas de los huertos urbanos para personas mayores y entidades