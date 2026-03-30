Mediodías en la escuela más inclusivos, confortables y educativos

El Ajuntament de Barcelona, junto con el Consorcio de Educación de la ciudad, ha impulsado un plan para transformar la franja horaria de los mediodías en las escuelas. El objetivo es que este tiempo, que representa un tercio de la jornada de los niños y niñas y adolescentes en la escuela, sea más confortable y a la vez educativo y de aprendizaje, como el resto de la jornada.

Para conseguirlo, se actúa en dos ámbitos: se incrementan las horas de monitorización de apoyo a la inclusión y se transforman físicamente los espacios de mediodía.

Las primeras transformaciones se han realizado en once centros públicos, que han pasado de 760 horas de monitorización a 1.444. A lo largo de este curso, se han llevado a cabo cuatro jornadas formativas con el objetivo de aportar recursos a los profesionales para atender las necesidades de todo el alumnado y para ayudar a que el tiempo de mediodía no suponga una ruptura respecto del resto de la jornada escolar.

Comedor escolar en un centro educativo de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Unos espacios más acogedores

En cuanto a las transformaciones arquitectónicas, se han hecho para mejorar la distribución del alumnado y su confort. Las mesas son de un máximo de seis estudiantes, hay armarios separadores que permiten preparar y recoger la vajilla de manera autónoma y la pintura apuesta por los tonos neutros y cálidos.

También se han instalado paneles acústicos que reducen la reverberación, y se ha instalado iluminación led, que es más eficiente y cálida. De esta manera, los espacios tienen menos contaminación acústica y visual, y se convierten en entornos más amables, confortables y tranquilos, que favorecen la regulación emocional y promueven una relación positiva con la alimentación.

Los once centros públicos que ya han completado esta transformación son la Escuela Ramon Llull, la Escuela Pere Vila, la Escuela Estel-Guinardó, el Instituto Escuela Londres, el Instituto Escuela Turó de Roquetes, el Instituto Escuela El Molí, el Instituto Escuela Antaviana, la Escuela Doctor Ferran i Clua, la Escuela La Farigola del Clot, la Escuela Barrufet y el Instituto Escuela Projecte.

Durante el 2026 se renovarán los comedores de doce centros más: la Escuela Rambleta del Clot, la Escuela Calderón de la Barca, la Escuela Víctor Català, la Escuela Collaso i Gil, la Escuela Mas Casanovas, la Escuela Casas, la Escuela Nabí, la Escuela Rius i Taulet, la Escuela Poeta Foix, la Escuela Tabor, el Instituto Escuela Eixample y el Instituto Escuela Ferrer i Guàrdia.