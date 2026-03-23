Millorem el Paral·lel: más de 22 millones de euros para dinamizar la avenida

La medida de gobierno 'Millorem el Paral·lel' se presenta con el objetivo de impulsar, en colaboración con el sector privado y con la participación ciudadana, el Paral·lel como gran avenida cultural de Barcelona, devolviéndole el espíritu histórico y convirtiéndolo en un espacio abierto, vivo, seguro y vibrante, tanto para el vecindario como para toda la ciudadanía.

La medida se organiza en tres bloques de actuación:

Promoción de actividades artísticas, de comercio y restauración: 345.000 euros

Dinamización cultural y ciudadana: 10.064.000 euros

Mejora del espacio urbano: 11.602.000 euros

Promoción de actividades artísticas, de comercio y restauración

La primera medida del plan se centra en reforzar la relación entre los espacios de creación artística del Paral·lel y el tejido comercial y de restauración de la avenida y de los entornos. Esta medida incluye la puesta en marcha de un proyecto cultural que refuerce esta interacción y que ayude a construir una identidad común basada en la experiencia compartida entre profesionales de la cultura y del comercio. También se prevé una intervención progresiva en la imagen del comercio mediante acciones artísticas en persianas y fachadas que expliquen el relato histórico del Paral·lel.

Paralelamente, el plan impulsa el refuerzo del asociacionismo comercial, sobre todo en el Poble-sec, con estrategias de cohesión interna, ampliación de la base de asociados, digitalización y formación, así como una actualización de mapas y directorios comerciales para facilitar la difusión.

Un elemento destacado es la creación de una marca propia del Paral·lel que actúe como símbolo compartido de la identidad cultural y económica.

Finalmente, la medida incorpora acciones específicas para dar apoyo al eje comercial de Vila i Vilà, afectado por las obras de larga duración del colector. Se prevén acciones como el apoyo y acompañamiento a los establecimientos a través de programas como ' Comercio a punto ' , campañas de difusión y acontecimientos para reimpulsar la actividad una vez acabados los trabajos.

Vista aérea de los jardines de las Tres Xemeneies / Ajuntament de Barcelona

Dinamización cultural y ciudadana

Se quiere reforzar el papel del Paral·lel como espacio integrador y cultural de referencia, con acciones como la integración en la avenida de algunos de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad, como la Cabalgata de Reyes, Sant Jordi o actos de La Mercè. También se quiere acercar centros culturales y fábricas de creación de los alrededores a las actividades comunitarias del Poble-sec, Sant Antoni y el Raval. Asimismo, se propone establecer una colaboración estable entre los equipamientos públicos de la avenida —Paral·lel 62, El Molino y el futuro Teatre Arnau— y agentes del territorio facilitando el acceso a gratuidades, actividades y cesiones de espacios.

La cultura popular también tendrá un protagonismo destacado, con la integración de 'colles castelleres', 'diables' y la 'colla gegantera' en las actividades comunitarias. Además, también se pretende impulsar la dinamización deportiva de los jardines de las Tres Xemeneies como espacio para prácticas comunitarias deportivas como el baloncesto de calle y el fútbol sala e instalar un rocódromo.

Alrededores de la avenida Paral·lel, justo enfrente de El Molino / Ajuntament de Barcelona

Mejora del espacio urbano

La transformación urbana y la mejora del espacio público prevista en el plan se manifiesta con actuaciones como el refuerzo de la vigilancia en horas de máxima afluencia, especialmente en los entornos de teatros y salas, para generar más seguridad y confianza, y se desplegará el Pla Endreça para mejorar la limpieza y el mantenimiento integral de la avenida.

La medida también incluye mejoras en el alumbrado de las calles y el incremento del verde en las aceras y un refuerzo de las zonas de sombra para hacer la calle más resiliente al cambio climático. También se impulsan reformas de las plazas de la Bella Dorita y de los Ocellets y la renovación de las aceras del lado del Poble-sec.

Las actuaciones urbanísticas de gran alcance se incorporan también a la medida, como la ejecución de la reforma del tramo sur del Paral·lel, entre la ronda de Sant Pau y Drassanes, con el objetivo de mejorar las conexiones con los barrios de la Marina, la Zona Franca y el puerto. A ello se suma la reurbanización de la plaza de las Drassanes —incluyendo la reubicación del carril bici y la implantación de un refugio climático al lado del puerto— y la gran transformación prevista en la plaza de las Tres Xemeneies, que se convertirá en un nuevo punto central de actividad y convivencia gracias a la nueva urbanización de la plaza.

La avenida del Paral·lel transcurre por tres barrios y tres distritos de la ciudad: el barrio del Poble-sec (distrito de Sants-Montjuïc), el barrio del Raval (distrito de Ciutat Vella) y el barrio de Sant Antoni (distrito de L’Eixample).