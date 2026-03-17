Una ciudad más verde para afrontar el cambio climático

Más allá de sus calles con historia y edificios icónicos, Barcelona atesora un patrimonio natural enfocado hacia la biodiversidad y resiliencia climática que forma parte esencial de su identidad urbana. La ciudad, reconocida internacionalmente por su urbanismo y arquitectura, refuerza ahora otro de sus activos estratégicos: una red de más de 600 espacios verdes, entre ellos más de 50 jardines históricos que son auténticos testimonios vivos de su memoria paisajística y cultural. Gracias a una larga tradición de innovación en el diseño del espacio público, Barcelona avanza hacia un modelo de ciudad más habitable y preparada para afrontar los retos ambientales. Los ejes verdes implantados en los últimos años han sustituido tráfico por arbolado y espacios de estancia, generando corredores ecológicos que conectan nuevas centralidades y cosen la ciudad con una lógica más sostenible. El parque de les Glòries, el de Can Batlló o el de las Tretze Roses simbolizan este cambio: grandes superficies ajardinadas con áreas de juego, equipamientos deportivos y zonas de encuentro que han ganado terreno al asfalto y reforzado la vida vecinal.

El presente y el futuro del verde en la ciudad también pasa por la implicación vecinal. A través de iniciativas como Mans al Verd, el Ajuntament impulsa la participación de la ciudadanía en el cuidado, mejora y dinamización de los espacios verdes de la ciudad. Asociaciones, escuelas, entidades sociales y vecinos colaboran en proyectos de jardinería comunitaria, naturalización o mantenimiento de pequeños espacios naturales, reforzando el vínculo entre la ciudad y quienes la habitan. "Puedo salir a la calle y coger una lechuga... Más de proximidad imposible", dice Francisco Abadías, vecino de Sant Martí, que cultiva desde hace tres años una parcela en los huertos municipales de Can Cadena. "Soy un pagès novato… pero disfruto mucho", explica. Tras cuatro décadas trabajando en el aeropuerto, hoy encuentra en el huerto una nueva rutina y una relación distinta con la ciudad.

La red de agua freática crece un 20% para reforzar el riego urbano

Habitable, verde y accesible

Este camino hacia una ciudad más habitable, verde y accesible, se enmarca en el Pla Endreça: un plan de transformación para garantizar la excelencia del espacio público. Bajo su paraguas, se está llevando a cabo el Plan de Mantenimiento Integral 2024-2027. Con él, el Ajuntament no solo está ejecutando la renovación de espacios emblemáticos como la Ciutadella o el Laberint d’Horta, mejorando áreas de juego infantil, zonas para perros o circuitos deportivos. El gobierno municipal también está incorporando criterios de adaptación climática en cada intervención. "Sabemos que tendremos más calor y menos agua. La pregunta es cómo adaptamos el verde a esta nueva situación", dice Izaskun Martí, Directora de Servicios de Planificación Estratégica del Institut Municipal de Parcs i Jardins.

El mantenimiento del espacio evoluciona hacia un modelo más resiliente, gracias a la modernización de sistemas de riego, la mejora del drenaje en caminos e infraestructuras o el refuerzo de taludes frente a episodios extremos como lluvias torrenciales. "La clave de la Barcelona del futuro es la gestión del agua y del suelo. Necesitamos suelos de calidad y asegurar recursos hídricos alternativos al agua potable", dice Martí.

Más agua freática

Una de las acciones clave de esta estrategia es la ampliación de la red de agua freática, aquella acumulada en el subsuelo que, pese a no ser apta para el consumo, satisface usos municipales como el riego, la limpieza de las calles, el alcantarillado o el mantenimiento de las fuentes y los lagos donde hay especies autóctonas a preservar.

Durante el primer trimestre de 2026 habrán culminado intervenciones que permitirán incrementar en hasta 150.000 metros cúbicos la capacidad de la red, un 20% más. El objetivo es ampliar en 21 hectáreas las zonas verdes regadas con este recurso hasta alcanzar las 186 hectáreas. El uso de agua freática para estos usos municipales permite reducir el consumo de agua potable.

En la misma línea de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, Barcelona ha realizado un gran esfuerzo para recuperar la vegetación perdida como consecuencia de la última gran sequía. Entre los árboles que se plantaron durante 2025 y los previstos para 2026, el Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona habrá incorporado más de 11.000 árboles a la ciudad, una cifra muy superior a la habitual, que se sitúa en torno a los 2.500 anuales. También se incluyen nuevas superficies de césped, arbustiva y macizos florales. "Diversificar es clave: estamos introduciendo árboles más adaptados a climas cálidos, pero con prudencia. Si llega una helada fuerte, podrían verse afectados. Por eso, cuanta más variedad tengamos, menor será el riesgo de perder el verde ante sequías, plagas o episodios extremos", explica Izaskun Martí.

Se diversifica el arbolado para una mayor adaptación al cambio climático

Gestión ecológica

La gestión de los espacios verdes también ha evolucionado hacia criterios más ecológicos. En los últimos años, el Ajuntament ha impulsado un modelo que prioriza la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos y la reducción de productos químicos en el mantenimiento de parques y jardines, para reforzar la naturaleza y crear ecosistemas más resilientes. Estos criterios se aplican también en los huertos urbanos de la ciudad. "No podemos usar químicos, ya que es un huerto ecológico y todo se debe hacer a mano y con mucho cuidado", explica Francisco Abadías, usuario de los huertos de Can Cadena.

Zonas de juego en Can Batlló / Ajuntament de Barcelona

Renaturalización urbana

Mientras la gestión ecológica se aplica de forma generalizada en los espacios verdes de la ciudad, Barcelona impulsa proyectos de renaturalización allí donde es posible recuperar dinámicas naturales. "Tradicionalmente, la ciudad se ha definido en contraposición al entorno rural. Los ciclos del agua, del suelo o de la biodiversidad han quedado alterados. Renaturalizar significa volver a integrarlos en la medida de lo posible", explica Martí.

Gracias a la subvención del programa europeo FEDER, la ciudad ejecutará actuaciones hasta 2028 en el parque del Poblenou, el paseo de las Baterías y las Escaleras Forestier de Montjuïc, el entorno de la Font del Cuento en el parque del Guinardó y el Turó de la Peira. En estos espacios se desimpermeabilizarán suelos para favorecer la infiltración de agua, se plantarán especies autóctonas, se crearán praderas naturales, se eliminará flora invasora, se instalarán refugios para la fauna y se mejorará la conectividad ecológica entre espacios verdes, especialmente con el corredor de Collserola y el litoral.

Los Jardines del Doctor Pla i Armengol son ejemplo de esta estrategia: sus casi cuatro hectáreas albergan una amplia variedad de especies mediterráneas y actúan como refugio de biodiversidad, con balsas naturalizadas y una zona de huertos gestionados por entidades ciudadanas.

Este enfoque se extiende a numerosos parques y jardines de la ciudad, que incorporan soluciones basadas en la naturaleza para afrontar sequías recurrentes o fenómenos extremos. El riego eficiente conectado a depósitos de agua freática, los suelos estructurales que favorecen al arbolado o los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), capaces de infiltrar el agua de lluvia, forman parte del modelo municipal.

El patrimonio histórico también se adapta al nuevo contexto climático. Mientras el parque del Laberint d’Horta culmina la renovación de su laberinto vegetal e instala un innovador sistema de riego telegestionado, el Park Güell, Patrimonio Mundial de la Unesco, sigue siendo un ejemplo de unión entre naturaleza y arquitectura. Desde su concepción, Gaudí incorporó un sofisticado sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua.