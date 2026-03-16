Nuevo polo de actividad económica para las mujeres profesionales

Barcelona cuenta con un nuevo polo que consolida el modelo de acompañamiento a las mujeres profesionales. Se trata de Lidera , un proyecto concebido para contribuir a romper el techo de cristal que todavía dificulta el acceso de las mujeres a los lugares de responsabilidad de las empresas. El nuevo espacio, que ocupa toda la segunda planta del Edificio Media-TIC, nació con el programa del mismo nombre creado por Barcelona Activa en el año 2018. Con la conversión como polo de actividad económica se incrementan los recursos hasta una inversión anual de 1,5 millones de euros.

El objetivo es dar servicio a más de 3.000 usuarias al año, tanto si quieren mejorar competencias, consolidar o hacer crecer su empresa como iniciarse en el emprendimiento. También se dirige a mujeres que quieran acceder a cargos intermedios o directivos y a entidades comprometidas con la promoción y el reconocimiento del talento femenino en el ámbito laboral y empresarial.

El espacio, de 1.500 metros cuadrados, dispone de salón de actos, espacio de 'coworking', salas de formación y reuniones, salas de pódcast y vídeo, biblioteca y terraza exterior para actividades de 'networking', cosa que convierte el equipamiento en un activo estratégico de ciudad al servicio del talento femenino.

Lidera se centrará en tres grandes líneas de actividad:

Talento y formación: ofrecerá mentorías vinculadas a la IT Academy, programas para el desarrollo de habilidades digitales e itinerarios formativos para promover la presencia de las mujeres en sectores masculinizados como la construcción, la logística, las TIC o las ingenierías. También impulsará talleres de liderazgo, gestión de personas, marca personal y coaching laboral para mejorar la trayectoria profesional de las mujeres.

ofrecerá mentorías vinculadas a la IT Academy, programas para el desarrollo de habilidades digitales e itinerarios formativos para promover la presencia de las mujeres en sectores masculinizados como la construcción, la logística, las TIC o las ingenierías. También impulsará talleres de liderazgo, gestión de personas, marca personal y coaching laboral para mejorar la trayectoria profesional de las mujeres. Emprendimiento, innovación y financiación: con programas de acompañamiento a la creación de nuevos proyectos empresariales, formación en digitalización y gestión financiera, así como acciones específicas para el acceso a la contratación pública y la preparación para la captación de inversión privada para start-ups lideradas por mujeres.

con programas de acompañamiento a la creación de nuevos proyectos empresariales, formación en digitalización y gestión financiera, así como acciones específicas para el acceso a la contratación pública y la preparación para la captación de inversión privada para start-ups lideradas por mujeres. Potenciación del ecosistema: Lidera se concibe como una comunidad viva de talento, emprendimiento e innovación, que va más allá del espacio físico. Actualmente, ya se encuentran más de 25 entidades y también sumará alianzas con el mundo corporativo para trabajar proyectos conjuntos que contribuyan a visibilizar y generar oportunidades para el crecimiento profesional de las mujeres.

Una de las aulas de Lidera, el nuevo polo de actividad económica para las mujeres profesionales / Ajuntament de Barcelona

Polos de actividad económica para diferentes sectores estratégicos

Lidera se suma a la estrategia de creación de polos de actividad económica para acelerar el crecimiento de sectores estratégicos de la ciudad, con un alto potencial de crecimiento y de impacto en la generación de empleo de calidad. La iniciativa se enmarca en el Barcelona Impulsa, la hoja de ruta para la diversificación económica de la ciudad hasta el 2035.